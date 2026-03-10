Federico Sturzenegger reporta un aumento patrimonial de casi $970 millones en 2024

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha impactado con su reciente declaración patrimonial, que muestra un asombroso aumento en sus bienes durante 2024.

Según los datos proporcionados en su declaración jurada, Sturzenegger reportó un incremento cercano a los 970 millones de pesos y mantiene más de 1,4 millones de dólares en depósitos en el exterior. Esta información ha generado un notable interés en los círculos políticos y económicos, especialmente dada la trascendencia de su rol en el actual gabinete del presidente Javier Milei.

Un Patrimonio en Aumento

El análisis de la declaración jurada revela que el patrimonio total de Sturzenegger incluye una combinación de depósitos bancarios, inversiones financieras, inmuebles y otros activos. Lo que más ha llamado la atención es la alta proporción de su riqueza que está ubicada fuera del país.

Composición del Patrimonio

La mayoría de sus activos están concentrados en depósitos y financiamientos, tanto en pesos como en dólares. En particular, se ha destacado la cantidad de dinero guardado en cuentas en el extranjero, constituyendo el núcleo de su liquidez.

Este patrón es común entre funcionarios con carrera en el ámbito financiero. Sturzenegger, economista con formación en Estados Unidos, ha tenido una trayectoria destacada en el sector académico y en distintas instituciones económicas antes de asumir su actual cargo.

Historia Profesional de Sturzenegger

Previamente, se desempeñó como presidente del Banco Central entre 2015 y 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese período, Sturzenegger lideró estrategias monetarias y la implementación de políticas de metas de inflación.

Su Rol en el Gobierno Actual

Desde su llegada al gabinete de Milei, Sturzenegger ha sido una figura clave en el programa económico oficial. Su misión incluye implementar reformas para reducir las regulaciones estatales y optimizar trámites administrativos, alineadas con el esquema de recortes propuesto. Su influencia es crucial para el avance de cambios en las regulaciones laborales y comerciales.

Reacciones y Debates

Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios suelen suscitar controversias, especialmente cuando se observan aumentos significativos en sus aviaciones o una gran parte de sus activos localizados en el exterior. Sin embargo, los expertos apuntan que tener inversiones en otros países no es inusual, siempre que se cumplan las normativas fiscales y se declare con transparencia.

El sistema de declaraciones tiene como objetivo garantizar el escrutinio público y la detección de posibles inconsistencias o conflictos de interés. La reciente declaración de Sturzenegger muestra un cambio notable en su situación patrimonial durante 2024, subrayando la importancia de su papel en el escenario económico de Argentina.