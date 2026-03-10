Argentina: 160 empleos diarios se pierden en la industria

La industria de Argentina enfrenta una grave crisis que se traduce en una alarmante reducción de puestos de trabajo. Desde finales de 2023, se están perdiendo aproximadamente 160 empleos cada día, lo que refleja una preocupante contracción en el sector manufacturero.

Según un detallado estudio del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) de la Universidad de Buenos Aires, el panorama industrial en América Latina, y en particular en Argentina, es sombrío. La investigación revela que, desde noviembre de 2023, se han extinguido cerca de 100,000 puestos de trabajo en la industria, tanto formales como informales, lo que equivale a una pérdida de unos 5,000 empleos mensuales.

Este descenso en el empleo industrial refleja un panorama complejo: la producción manufacturera ha disminuido un 8.3% entre 2023 y 2025, algo que se agrava con una utilización de la capacidad instalada que supera el 40% de ociosidad. La debilidad de la demanda se hace evidente, ya que la mayoría de los sectores industriales, 22 de 24, han visto mermar su actividad durante este período.

Impacto en el Mercado Laboral

Los investigadores señalan que el deterioro del empleo no es un fenómeno aislado, sino una continuación de una tendencia que comenzó hace más de una década. Desde el pico de 2013, más de 115,000 puestos de trabajo formales han sido eliminados, lo que representa una reducción del 9% en un periodo de poco más de diez años.

Desgaste en el Sector Manufacturero

Los sectores más afectados incluyen metalurgia, calzado, curtiembres y diversas industrias relacionadas con la construcción, algunos de los cuales han visto reducciones que superan el 20%. La caída impacta también en los segmentos de maquinaria, productos minerales no metálicos y ciertas áreas de la industria química.

Declive en la Participación Económica

Un aspecto alarmante del informe es la disminución del peso de la industria en el producto bruto interno (PBI). La manufactura pasó de representar 16.5% en 2023 a 13.7% en 2025, un cambio que indica un retroceso significativo en su relevancia dentro de la economía nacional.

Cambio en las Exportaciones

Otro hallazgo crucial del estudio describe una transformación en las exportaciones industriales, donde las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) han bajado su participación del 35% en 2011 a solo 28% actualmente. Este cambio sugiere una desviación hacia productos con menor contenido tecnológico, lo que también puede atribuirse a factores macroeconómicos y estructurales adversos.

El aumento de importaciones, el encarecimiento del financiamiento y la reducción del consumo interno son algunas de las causas que han contribuido a este deterioro industrial. Los expertos advierten que, si estas tendencias persisten, podrían acentuarse aún más las pérdidas de capacidad productiva y tecnológica en el país, afectando a largo plazo el empleo y la productividad.