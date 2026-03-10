El Regreso de las Elecciones de Reinas: Superando Cancelaciones y Judicializaciones

La elección de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 atrajo a miles de espectadores al Teatro Griego Frank Romero Day en Mendoza, pero detrás de la celebración se esconde un intenso debate político. Azul Antolínez, representante de San Rafael, fue coronada como la nueva soberana, marcando un hito significativo en esta fiesta cultural.

Un Momento de Celebración

En un ambiente festivo, Antolínez, de 21 años y estudiante de Enología y Viticultura, recibió su corona en medio de un espectáculo artístico que rinde homenaje a la historia vitivinícola de Mendoza. Tras el tradicional conteo de votos, la nueva reina se dirigió al público: “Es un orgullo ser parte de la historia de Vendimia. Feliz Vendimia”.

Debate sobre la Relevancia de la Elección

La coronación de Antolínez se enmarca en un polémico debate que ha puesto en tela de juicio la elección de reinas. Un cambio radical se realizó en Guaymallén, donde se eliminó la elección de soberanas con el argumento de desestigmatizar la figura femenina. Este cambio encontró resistencia en figuras y organizaciones culturales que valoran profundamente la tradición.

Reacción y Resistencia

La decisión de eliminar a la reina generó un clamor entre asociaciones vendimiales que argumentaron que esto excluía a muchas jóvenes de participar. Las exreinas levantaron su voz y llevaron el conflicto a los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor de restablecer la elección, reconociendo su importancia cultural para la provincia.

Conflictos Políticos y Culturales

Durante el tiempo que duró el litigio, se realizaron certámenes paralelos generando aún más controversia. Aunque la figura de la «Reina Blue» ganó popularidad, su legitimidad institucional fue cuestionada. La municipalidad de Guaymallén se defendió alegando que el cambio era necesario para representar una visión más contemporánea del rol de la mujer.

Cambio de Perspectiva

Ante la presión judicial y social, la municipalidad finalmente volvió a permitir la elección de su reina. Esto representa un triunfo para quienes defienden que ser soberana va más allá de la belleza física, destacando el rol activo que juegan estas mujeres en la promoción cultural y turística de la región.

La Coronación y su Significado

Con la coronación de Antolínez, se cierra un capítulo de controversias en la tradición de la Vendimia. La nueva reina asumirá su papel con la misión de representar a Mendoza en uno de los eventos culturales más emblemáticos de Argentina, demostrando que esta fiesta sigue siendo un pilar fundamental en la identidad mendocina.