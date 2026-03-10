Trump asegura que la guerra con Irán terminará «muy pronto», pero advierte sobre más interrupciones en el petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría llegar a su fin "muy pronto", aunque no descartó una escalada del conflicto si las suministraciones de petróleo se ven alteradas.

Las cotizaciones del petróleo alcanzaron niveles récord desde 2022 tras la designación de Ayatollah Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán. Esta decisión genera inquietud entre los inversores, quienes consideran que la tensión podría intensificarse luego de diez días de combates entre Estados Unidos e Israel.

Respuestas Volátiles del Mercado Energético

Después del repunte inicial en los precios del petróleo, los mercados comenzaron a estabilizarse y las acciones en Estados Unidos aumentaron, alentadas por la perspectiva de un posible pronto desenlace del conflicto.

Declaraciones Contundentes de Trump

Durante un evento en su club de golf en Miami, Trump mencionó que la intervención militar estadounidense tiene como objetivo «erradicar el mal» en la región, asegurando que es un esfuerzo que será breve. En sus propias palabras, advirtió que cualquier intento de Irán de interrumpir el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz sería respondido con una fuerza “veinte veces mayor” que la empleada hasta ahora.

La Respuesta de Irán y la Escalada del Conflicto

Tras las declaraciones de Trump, un portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ali Mohammad Naini, dejó claro que será Irán quien decida el momento del alto al fuego. La lucha ha conducido a la escasez de suministros de petróleo y gas a nivel mundial, impactando fuertemente en los precios de los combustibles en Estados Unidos.

El Repercusiones Humanitarias y Militares

La escalada de la violencia ha forzado a miles a abandonar sus hogares, con bombardeos que han afectado a bases militares y diversas infraestructuras civiles. En su afán por debilitar a Irán, Trump ha prometido desmantelar su capacidad misilística y naval, además de frenar su acceso a armas nucleares.

Progresos y Retos en el Campo de Batalla

El presidente defendió la intervención, señalando que las fuerzas estadounidenses han avanzado significativamente en sus objetivos militares. Trump aseveró que las operaciones han inutilizado la fuerza aérea iraquí y la infraestructura clave del régimen.

Actualizaciones sobre los Combates en Irán y su Región

La violencia se intensificó el lunes, con informes de fuertes bombardeos en Teherán, aunque los medios locales aún no han proporcionado cifras sobre daños o víctimas. La Israel ha intensificado sus ataques en diversas localizaciones iraníes, afirmando haber afectado instalaciones críticas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

La Respuesta de Hezbollah y el Balance de Pérdidas

Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó cohetes hacia Israel, lo que generó una alerta general en la población israelí. Hasta el momento, el conflicto ha resultado en más de 1,230 muertes en Irán y 397 en Líbano, así como la pérdida de siete soldados estadounidenses en los enfrentamientos.