Feletti critica a Caputo por no acumular reservas en el Banco Central

El economista Roberto Feletti lanzó severas críticas hacia el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, por su gestión en relación a la deuda externa y la acumulación de reservas del Banco Central. Según Feletti, las acciones del ministro no están alineadas con las necesidades urgentes de la economía.

La Búsqueda Urgente de Fondos

En declaraciones recientes, Feletti destacó la «urgente ansiedad» del ministro Caputo para obtener 4.300 millones de dólares. Afirmó que sus intentos de emitir bonos para acceder a estos fondos fracasaron, logrando solo una recaudación de 910 millones de dólares. Esto llevó al ministro a solicitar la aprobación del presupuesto y recurrir a un acuerdo con los bancos para obtener otros mil millones, quedando aún dos mil en el aire.

El Dilema de la Tasa de Interés

Feletti subrayó que varios bancos, comenzando con el Banco Nación, han comenzado a ofrecer tasas de interés del 5% anual en dólares a un año, como estrategia para atraer a los ahorristas. Esta táctica podría mejorar las reservas, pero Feletti sostuvo que esto es solo un paliativo ante la falta de estabilidad económica.

Una Gestión Complicada

El economista enfatizó que la situación es «complicada» para Argentina y que los vencimientos de deuda en el horizonte son incluso mayores que los 4.300 millones de dólares mencionados. Advierte que será necesario que el ministro busque alternativas para refinanciarlos, dado que la economía continúa sin estabilizarse.

Desconfianza de los Inversores

Feletti compartió su preocupación sobre la salida de capitales del país, citando un récord de casi 40.000 millones de dólares en 2025. Esta fuga, según él, es crítica dado que la falta de confianza en la economía argentina se ha vuelto palpable, dificultando la inversión extranjera, a diferencia de lo que ocurría en administraciones anteriores.

Finalmente, Feletti concluyó que el gobierno debería cumplir con su deber de acumular reservas, un paso crucial para enfrentar los desafíos que afectan al sector externo y para estabilizar realmente la economía argentina.