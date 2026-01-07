Calendario Escolar 2026: ¡Todo lo que necesitas saber para el ciclo lectivo en Argentina!

Calendario Escolar 2026: Clases y Vacaciones en Cada Provincia Argentina

El ciclo lectivo 2026 ya tiene fecha confirmada gracias a la Secretaría de Educación, un anuncio que entusiasma a toda la comunidad educativa. Con 190 días de clases, se busca asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en todo el país.

El 18 de febrero será el inicio de clases en Santiago del Estero, mientras que el 23 de febrero comenzarán en Chubut, Jujuy y San Luis. Las clases se iniciarán en Tierra del Fuego el 24 de febrero y en CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz el 25 de febrero. La lista de provincias que comenzarán el 2 de marzo está compuesta por Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Vacaciones de Invierno: Fechas por Provincias

Las vacaciones de invierno están programadas de manera diversa según la provincia. En Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, las vacaciones serán del 20 al 31 de julio. En Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis, se tomarán del 6 al 17 de julio. Por otro lado, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán disfrutarán de sus vacaciones del 13 al 24 de julio.

Finalización del Ciclo Escolar

El fin de cursada también variará según la provincia. En Formosa, las clases terminarán el 17 de diciembre; mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, finalizarán el 18 de diciembre. En Buenos Aires y Mendoza, la última clase será el 22 de diciembre, y en La Pampa, el 23 de diciembre.

Reconocimientos Internacionales a Docentes Argentinos

En un evento destacado, dos maestros argentinos fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo en el GEMS Education Global Teacher Prize 2026, un reconocimiento que resalta la importancia de la educación. Gloria Cisneros y Miguel Alejandro Rodríguez son los elegidos, representando a Argentina con sus iniciativas educativas innovadoras.

Gloria, quien viaja más de dos horas desde Taco Pozo hasta la escuela donde trabaja, ha consolidado su papel como directora y docente. Su esfuerzo ha permitido que 15 de sus alumnos reciban becas, gracias a alianzas con organizaciones no gubernamentales.

Por su parte, Miguel Rodríguez, con más de 27 años de trayectoria en escuelas públicas de Buenos Aires, fundó el Club de Ciencias Cóndor, donde enseña a jóvenes sobre el impacto positivo de la ciencia y la tecnología. Su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, incluyendo múltiples premios que destacan su compromiso con la enseñanza.