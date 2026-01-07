París se viste de blanco: nevadas y temperaturas bajo cero

Una Nevada Histórica Saca a Relucir la Belleza y los Desafíos del Invierno en Europa

Las inclemencias invernales han impactado duramente a varios países europeos, transformando paisajes y complicando la movilidad. París, una de las ciudades más icónicas, ha sido testigo de un espectáculo blanco impresionante.

Impacto de la Tormenta de Nieve en el Transporte

El lunes, una de las nevadas más intensas de la temporada afectó a Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. Las condiciones climáticas resultaron en el cierre de carreteras, la cancelación de vuelos y la suspensión de servicios ferroviarios, dejando a muchos viajeros varados.

París se Viste de Blanco

Las calles de París se cubrieron de un manto blanco, creando un entorno idílico para los turistas. Monumentos emblemáticos como el Arco de Triunfo se convirtieron en el escenario perfecto para snapshots románticos, mientras que la nevada complicaba la circulación. Las imágenes de rooftops cubiertos contrastaban con la realidad de las carreteras resbaladizas, poniendo a prueba la precaución de quienes se aventuraban a conducir.

Temperaturas Extremas en Aumento

A medida que la noche avanzaba, la temperatura se esperaba que descendiera aún más, alcanzando los -4°C (24°F). Este descenso obligó a muchos a mantenerse en casa, abrigados y disfrutando de la calidez, mientras fuera el invierno mostraba su cara más cruda.