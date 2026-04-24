Feriado del Día del Trabajador: Qué sectores disfrutan del descanso este 1 de mayo

La Historia Detrás del Día del Trabajador en Argentina: Un Homenaje a la Lucha Obrera

El Día del Trabajador, celebrado en Argentina el próximo 1 de mayo de 2026, es mucho más que un feriado; representa un homenaje a las luchas históricas de los trabajadores. Conoce su significado y los días festivos que complementan el calendario argentino.

Establecido como un feriado inamovible, el Día del Trabajador se encuentra bajo la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. En esta jornada, los empleados no están obligados a trabajar, y si lo hacen deben recibir una compensación especial en su salario, conforme a la ley 27.399. La normativa que regula este día abarca tanto a trabajadores del sector privado como a empleados públicos, asegurando que, en caso de no laborar, se mantenga su remuneración habitual sin descuentos. Sin embargo, existen excepciones para servicios esenciales como salud, seguridad y transporte, donde el trabajo no puede cesar, aunque también implica una retribución adicional.

Calendario de Feriados para el 2026 en Argentina

Luego del Día del Trabajador, otras festividades nacionales programadas para 2026 incluyen: 25 de mayo: Revolución de Mayo 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano 9 de julio: Día de la Independencia 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable) 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable) 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad

Un Poco de Historia: Los Comienzos del Día del Trabajador

La conmemoración del Día del Trabajador se remonta a 1890, cuando se llevó a cabo el primer acto en el Prado Español de Recoleta, Buenos Aires, con la participación de alrededor de tres mil personas. Los reclamos se expresaron en varios idiomas, reflejando la diversidad del movimiento obrero de la época.

El Legado de la Revuelta de Haymarket

El 1 de mayo de 1886, en Chicago, se dio inicio a una serie de protestas por la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Estas manifestaciones culminaron en violencia cuando una explosión durante una de ellas provocó la muerte de un policía, lo que generó una brutal represión y la ejecución de varios trabajadores. Este trágico episodio, conocido como la Revuelta de Haymarket, dejó una huella indeleble en la historia del movimiento obrero y se recuerda a los condenados como los «Mártires de Chicago». En 1893, aquellos que sobrevivieron fueron indultados, reconociendo las irregularidades de su juicio.