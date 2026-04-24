Claves para Potenciar la Exportación de Carne Argentina: Seguridad Jurídica y Previsión

Las exportaciones de carne argentina están experimentando un notable crecimiento, superando mil millones de dólares en el primer trimestre del año. Esta situación ha captado la atención de los principales mercados internacionales.

En una reciente entrevista con Canal E, Martín Rapetti, coordinador de la Mesa de Carnes de Confederaciones Rurales Argentinas, destacó la fuerte demanda internacional por la carne argentina. Entre los mercados más destacados se encuentran China, la Unión Europea, Israel y diversas naciones árabes, generando un panorama prometedor para los productores locales.

Aumento de la Cuota Hilton

Rapetti también se refirió al aumento en la cuota Hilton, mencionando un crecimiento significativo de 20,000 a 80,000 toneladas. Sobre los precios, el panorama es alentador: «La cuota Hilton ha alcanzado valores que oscilan entre 18 y 20 mil dólares, con picos previos de hasta 22 mil dólares», indicó.

Desafíos del Sector Ganadero

A pesar del contexto favorable, Rapetti alertó sobre las dificultades del sector, incluyendo la pérdida de 700,000 cabezas de ganado. Este daño se debe a la sequía y políticas desfavorables, afectando seriamente la recuperación de la industria ganadera. «Para avanzar, necesitamos seguridad jurídica y previsibilidad«, añadió.

Estímulos y Reformas Necesarias

El coordinador enfatizó la necesidad de estímulos económicos para los productores, como créditos accesibles y un marco normativo que fomente la inversión. “Hoy las tasas de interés son muy altas y se requiere una reforma laboral y fiscal que beneficie al sector”, detalló.

La Carne como Producto Premium

Rapetti también hizo hincapié en un cambio significativo en la percepción de la carne: “La carne ha dejado de ser un commodity y se ha convertido en un producto de especialidad. No volverá a ser lo que era antes,” concluyó.