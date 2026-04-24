Marcelo Birmajer presenta su nueva novela: ‘El Hombre y la Fila’

En un mundo donde el tiempo es un lujo, Juan decide que las filas son historia. Su determinación para evitarlas lo lleva por caminos inesperados, donde el amor y la rutina chocan de maneras sorprendentes.

El rechazo a la espera

Juan tomó una firme decisión: no volvería a hacer fila. Esa sensación de estancamiento, esperando su turno para entrar a un restaurante o comprar algo, le resultaba insostenible. Prefería renunciar a la experiencia antes que perder su tiempo en la monotonía de la espera.

Momentos definitivos

Ya había disfrutado de las experiencias que las filas podrían ofrecer: cortes de pelo de confianza, partidos de fútbol y cenas exquisitas. Pero todo cambió cuando conoció a Mirna, la atractiva supervisora de una casa de cosméticos.

Un encuentro inesperado

Todo comenzó cuando Juan, en busca de un regalo para una relación pasajera, preguntó a Mirna sobre un rouge. Ella, cautivante y segura, despertó en él un interés que no había anticipado.

Amor en tiempos de filas

A medida que su relación con Mirna florecía, ella lo invitó a hacer filas, desde un bar nuevo hasta una película popular. Sin embargo, Juan se mantenía firme en su postura. «Si quieres, ve con tus amigas», le respondía, aferrándose a su decisión.

La llegada del conflicto

La situación se tornó complicada cuando Mirna le recordó que sí había hecho fila para comprar el rouge que le recomendó. Juan, con sorpresa, se defendió, pero se dio cuenta de que, si bien había evitado las esperas, esa pequeña excepción había marcado una diferencia.

El dilema de la lejanía

?Mientras tanto, Greta, la mujer alemana de su pasado, reapareció. Un correo de ella lo llevó a reconsiderar su decisión, generando una razón más para sentirse culpable por su relación con Mirna.

El encuentro decisivo

Una exposición en el Museo de Bellas Artes se convirtió en el escenario de un encuentro inesperado. Juan se encontró en medio de una fila interminable, caliente y sofocante, cuando, para su asombro, Greta se apareció. La tensión se palpaba en el aire.

Desenlace inesperado

La confrontación entre Mirna y Greta fue explosiva, llevando a una ruptura abrupta entre Juan y Mirna. A pesar del caos, Juan se sintió liberado, y en su mente resonó una decisión clara: no más filas.