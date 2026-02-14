Fernanda Laiún: ‘El fin de los alquileres sin Ganancias es un avance positivo’

La reciente reforma laboral, que ya cuenta con media sanción, incluye cambios significativos en la tributación, especialmente en lo que respecta a los alquileres de vivienda. La tributarista Fernanda Laiún detalla cómo estas medidas beneficiarán tanto a propietarios como inquilinos.

En una entrevista con Canal E, la especialista Fernanda Laiún informó sobre los nuevos beneficios impositivos que permitirán mayores posibilidades para el negocio de los alquileres. La exención del Impuesto a las Ganancias para los alquileres de vivienda se posiciona como una de las principales ventajas de esta reforma.

Alquileres de Vivienda: Un Impuesto Menos

Laiún destacó que la medida elimina el Impuesto a las Ganancias para todos los alquileres destinados a vivienda. “Se prevé que los alquileres de vivienda no paguen impuesto a las ganancias”, enfatizó. Esto representa una mejora significativa sobre el esquema anterior, donde los propietarios debían tributar y los inquilinos solo podían deducir gastos si contaban con facturación, un proceso complicado en la práctica.

La tributarista considera que esta eliminación puede estimular la oferta de alquileres. “Deja fuera del impuesto las ganancias relacionadas con los alquileres de vivienda”, lo que, según ella, resulta en una promoción efectiva para el sector.

Hasta el momento, los alquileres de vivienda ya estaban exentos de IVA e Ingresos Brutos, por lo que la eliminación del Impuesto a las Ganancias completa un esquema de alivio tributario que facilita la oferta de propiedades.

Impacto en la Compraventa: Fin del 15% de Ganancias

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la eliminación del impuesto a la ganancia en la venta de inmuebles adquiridos después del 1° de enero de 2018. Laiún subrayó que anteriormente, los propietarios debían pagar un 15% sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta, un criterio que ahora se modificará. “La nueva legislación elimina este impuesto, creando un incentivo para la inversión en el sector inmobiliario”, acotó.

La especialista afirmó que el impacto fiscal de esta reforma no será significativo. “El fisco no tiene elementos para cuantificar el impacto de esta modificación”, comentó, añadiendo que muchos en el mercado informal ya estaban operando sin declarar impuestos, por lo que esta medida también busca transparentar la situación.

Además, Laiún indicó que las aguas de control, antes en manos de la AFIP y ahora bajo ARCA, están diseñadas para detectar alquileres no declarados, aunque concluyó que el objetivo principal es un “sinceramiento positivo del sector”, limpias las transacciones y facilitando el flujo del mercado.