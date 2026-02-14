Impulso al Acuerdo LLA-PRO para Establecer la Justicia Laboral en Buenos Aires

La reforma laboral por la que pugnan La Libertad Avanza y el PRO porteño avanza con paso firme, con el objetivo de transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

El camino hacia una nueva estructura judicial en la Ciudad dio un importante paso con la reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado. Este cambio es clave no solo para modernizar el sistema judicial, sino también para consolidar el control de la gestión porteña sobre los asuntos laborales.

Un Acuerdo Estratégico en Proceso

El acuerdo, que fue firmado en una reunión casi secreta entre los representantes del Gobierno Nacional y la Ciudad, establece un traspaso progresivo de las competencias laborales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabriel Tapia, sellaron este pacto que permite a la Ciudad asumir la función judicial de la Justicia del Trabajo.

Plazos y Compromisos para la Implementación

Este convenio estipula un plazo de hasta 180 días para que la Ciudad esté lista para implementar el nuevo fuero laboral. En este sentido, el Gobierno porteño se ha comprometido a iniciar inmediatamente el proceso de selección de jueces y demás integrantes del Ministerio Público que formarán parte de esta nueva estructura.

Un Proceso que Cierra Viejas Puertas

A pesar del traspaso, la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá las causas ya iniciadas hasta la fecha del acuerdo. Sin embargo, todas las nuevas demandas se dirigirán al nuevo fuero porteño. Es relevante mencionar que ciertos temas, como los conflictos colectivos de trabajo, continuarán bajo el ámbito federal.

Un Paso Hacia la Autonomía

Pilar Ramírez, líder del bloque de LLA en la Legislatura porteña, ha destacado el convenio como un hito para fortalecer la autonomía de la Ciudad y mejorar la justicia para trabajadores y empleadores. Por su parte, la figura de Daniel Angelici, renombrado en el ámbito judicial y cercano a la familia Macri, también se ve favorecida por este desarrollo.

Preparativos para un Futuro Prometedor

Detrás de este acuerdo se encuentra el trabajo del abogado laboralista Diego García Vilas, quien ha sido fundamental en la elaboración del convenio y en el impulso del proceso de autonomía de la Ciudad, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.

Un Objetivo Estratégico para Jorge Macri

Para Jorge Macri, este traspaso representa un objetivo crucial en su gestión, al considerarlo uno de los logros institucionales más destacados. La colaboración con La Libertad Avanza fue esencial para incluir este punto en la reforma laboral, que ahora espera la aprobación de la Cámara de Diputados.

Si el Congreso ratifica este artículo, la Ciudad dará un paso monumental que solidificará su competencia en asuntos laborales, marcando una nueva etapa en la relación judicial entre la Nación y la Ciudad.