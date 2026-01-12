Fernando Iglesias, nuevo embajador, responde a periodista que lo llamó ‘profe de vóley’

El gobierno de Javier Milei ha nombrado a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario ante Bélgica, desencadenando un intenso debate en redes sociales.

Nombramiento en el Ojo del Huracán

Este jueves, la designación de Fernando Iglesias fue oficializada mediante el Decreto 6/2026, publicado en el Boletín Oficial. Iglesias, quien también fue exdiputado del PRO, asume este cargo en «comisión» durante el receso legislativo del Senado, ya que el gobierno belga otorgó su visto bueno.

Reacciones en Redes Sociales

La noticia generó una oleada de críticas, siendo Natalia Volosin, abogada y periodista, una de las voces más destacadas en el debate. A través de su cuenta en X, cuestionó la idoneidad de Iglesias para el cargo, sugiriendo que su nombramiento se realiza «sin acuerdo del Senado» y considerando su experiencia diplomática como insuficiente.

Iglesias Defiende su Trayectoria

En respuesta a las críticas, Iglesias subrayó su formación académica, haciendo hincapié en que cuenta con un magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna. Acusó a Volosin de difundir información falsa sobre su educación y anunció que podría tomar acciones legales.

Del Deporte a la Diplomacia

Conocido por su pasado como jugador de vóley y por su estilo polémico en redes, Iglesias lleva consigo el apodo de «profe de vóley». Esta designación coincide con un momento clave en la negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero su trayectoria ha suscitado cuestionamientos sobre el camino a seguir en la carrera diplomática argentina.