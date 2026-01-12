Vitalik Buterin advierte sobre el peligro de criminalizar el software, defendiendo a Tornado Cash

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, levanta la voz contra las autoridades estadounidenses, asegurando que buscan criminalizar la innovación tecnológica. En un gesto de apoyo, donó $170,000 al fondo legal de Roman Storm, acusado en un controversial juicio.

Buterin critica el juicio a Roman Storm, el desarrollador enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión tras ser hallado culpable por operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia relacionado con Tornado Cash. En su defensa, Buterin enfatizaba que el objetivo de este caso no es el delito en sí mismo, sino la penalización de la creación de software.

El Caso de Tornado Cash y sus Implicaciones

Storm fue acusado en agosto de 2023. Aunque el jurado solo lo declaró culpable por el cargo relacionado con la transmisión de dinero, la falta de un veredicto sobre lavado de dinero sugiere dudas en el caso. Actualmente, todavía está libre bajo fianza.

“Tornado Cash no es el problema; el juicio está dirigido contra el acto de programar software”, expresó Buterin, subrayando que la cuestión no se limita al daño financiero, sino a la existencia de una herramienta que promueve la privacidad.

La Posición de las Autoridades

Las autoridades estadounidenses sostienen que Tornado Cash fue utilizado para lavar más de $1,000 millones en fondos ilícitos. Buterin admitió que, aunque se ha dado uso indebido a la tecnología, también es un recurso legítimo para la protección de la privacidad.

En su carta, el creador de Ethereum reveló que empleó Tornado Cash para adquirir herramientas técnicas y ayudar a organizaciones de derechos humanos, asegurando que esas transacciones no aparecieran en registros públicos. Para él, la privacidad es esencial en la era moderna.

Apoyo Financiero al Desarrollo Legal

La solidaridad de Buterin no solo fue verbal. En diciembre de 2024, donó 50 ETH al fondo de defensa legal de Storm, lo que equivale a unos $170,000 en aquel momento. Además, la Fundación Ethereum contribuyó con $500,000 y se comprometió a igualar hasta $750,000 más en apoyo financiero.

En octubre de 2025, junto con Keyring, la Fundación Ethereum estableció un fondo legal específico para desarrolladores de Tornado Cash, logrando recaudar más de $6.39 millones para la defensa de Storm en 2025.

Un Debate Global Sobre la Criminalización del Software

Este caso en particular ha generado un amplio debate sobre la legitimidad de perseguir penalmente a quienes desarrollan herramientas de privacidad. La situación ha reavivado el cuestionamiento en EE.UU. sobre si la creación de código puede ser considerada un delito.