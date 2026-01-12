Consejos de Fisioterapeutas: Mantén tu Hombro Sano y Prevén Lesiones a Cualquier Edad

La salud de nuestros hombros es fundamental, especialmente en un mundo donde la mayoría de las personas pasan largas horas sentadas. Conoce cómo mantener tus articulaciones en óptimas condiciones a través de simples ejercicios y hábitos diarios.

Los hombros son articulaciones complejas y versátiles, pero su movilidad también los hace vulnerables a lesiones. Actividades cotidianas, como alcanzar objetos altos o cargar bolsas, pueden causar tensión. Con el tiempo, la movilidad puede disminuir, haciendo que los músculos y tendones del hombro necesiten cuidados especiales para conservar su funcionalidad.

Principales Causas de Lesiones en los Hombros

Expertos en fisioterapia consultados han identificado la falta de actividad y el sobreesfuerzo como las principales causas de afecciones como las tendinopatías y bursitis. Estas condiciones afectan a todos, desde deportistas hasta personas con una vida activa cotidiana.

La Importancia del Movimiento Regular

El Dr. Josh Zadro, fisioterapeuta e investigador, enfatiza que el movimiento regular actúa como un lubricante natural para las articulaciones. Mantener un rango completo de movimiento diario es esencial para preservar la salud de los hombros y prevenir la pérdida de movilidad.

Ejercicios Para Fortalecer y Mantener la Movilidad

Para contrarrestar los efectos de una mala postura típicamente asociada con el uso prolongado de computadoras, se recomienda practicar ejercicios sencillos como círculos con los brazos, deslizamientos contra la pared, y estiramientos por encima de la cabeza.

Consejos de Profesionales

La Dra. Anelise Silveira comparte que permanecer inmóvil puede resultar en rigidez. Para quienes trabajan largas horas sentados, se aconseja programar pausas cada hora para realizar movimientos como girar los hombros hacia atrás y hacia abajo, manteniendo la posición entre cinco y diez segundos.

Fortaleciendo el Manguito Rotador

El manguito rotador es crucial para la estabilidad del hombro. El profesor George Murrell sugiere actividades de bajo impacto, como nadar o usar una máquina de remo, que fortalecen sin sobrecargar los tendones. También es recomendable incorporar bandas de resistencia en las rutinas caseras dos o tres veces por semana.

Progresión Gradual en el Entrenamiento

Un aumento drástico en la carga o intensidad de la actividad física puede resultar en lesiones. Murrell advierte que actividades que implican movimientos repetitivos por encima de la cabeza deben ser abordadas con constancia y un incremento progresivo.

Escuchando al Cuerpo

El dolor es una señal de que algo no funciona adecuadamente, según Silveira. En caso de molestias, se sugiere reducir de inmediato las actividades que las causan. La intervención de un fisioterapeuta puede ser clave para corregir patrones de movimiento y guiar la recuperación hacia ejercicios seguros.