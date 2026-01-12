El exministro británico Nadhim Zahawi ha tomado una decisión inesperada al unirse a Reform UK, afirmando que el país enfrenta un inminente «descontento civil» y que solo un liderazgo a cargo de Nigel Farage puede evitarlo.

Zahawi, un Exconservador en Busca de Nuevos Rumbos

Zahawi, quien renunció como diputado por Stratford-on-Avon en las últimas elecciones, se convierte en uno de los miembros más destacados en unirse al partido de Farage. El nuevo líder de Reform UK destacó la experiencia gubernamental de Zahawi como un recurso valioso para el partido.

Controversia y Críticas en la Conferencia de Prensa

A pesar de su nuevo rol, tanto Zahawi como Farage enfrentaron cuestionamientos incómodos durante una reciente conferencia de prensa. Zahawi fue interpelado sobre sus pasados comentarios donde acusaba a Farage de hacer «comentarios ofensivos y racistas» sobre él.

Problemas Legales y Una Nueva Dirección

Este año, Zahawi fue destituido como presidente del Partido Conservador por el primer ministro Rishi Sunak tras descubrirse que no declaró una investigación de la HMRC sobre sus asuntos fiscales. Al respecto, Zahawi expresó su preocupación por la libertad de expresión y la creciente burocracia que afecta a la libertad individual en el país.

Inversiones y Nuevas Estrategias en Reform UK

Zahawi dejó claro que su intención al unirse a Reform UK no incluye promesas de empleo, ya que se considera un «soldado de a pie» dentro del partido. Según él, el descontento social proviene de la «inercia burocrática» que limita la libertad de los ciudadanos.

Defendiendo a Farage Amidst las Críticas

A pesar de las acusaciones de racismo y antisemitismo que rodean a Farage, Zahawi se defendió, afirmando que no se sentaría a su lado si creyera que tiene un problema con personas de diferentes orígenes. Recordó un tuit eliminado donde criticaba las opiniones de Farage sobre la discriminación laboral, reafirmando su postura sobre la integración y el orgullo por su país.

Reacciones y Respuestas de los Partidos

Tras el anuncio de su deserción, su antiguo partido no tardó en criticarlo. Un portavoz tory lo describió como un político «pasado de moda» buscando su próximo «tren de gravy». Además, representantes del Partido Laborista se unieron a las críticas, señalando que la llegada de Zahawi solo subraya la falta de principios y credibilidad de Reform UK como opción política.