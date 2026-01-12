El valiente gesto de Manu: el vecino de Lago Puelo que cruzó el fuego en moto

Un Héroe en el Fuego: La Lucha de Manuel Hidalgo en Chubut

Manuel Hidalgo, un padre y vecino de Lago Puelo, se encuentra en una delicada situación tras intentar salvar la casa de una amiga de un devastador incendio forestal. Su valentía lo llevó a atravesar las llamas en su motocicleta, resultando en graves lesiones que ahora amenazan su vida.

La escena parecía sacada de una película. En medio del incendio que azota la provincia de Chubut, Manuel Hidalgo (42) llegó en su moto a la zona de El Pedregoso para ayudar a una amiga a proteger su hogar. Sin embargo, las llamas se acercaron rápidamente, obligándolos a huir. Mientras ella escapaba en su auto, Manuel se cubrió como pudo y enfrentó el fuego en su motocicleta.

Con un 20 % de su cuerpo quemado, Manuel ahora lucha por su vida en el Hospital Zonal de Bariloche, donde está internado en coma inducido, pero estable. «Él es un espíritu solidario, no es brigadista, pero siempre se ofrece para ayudar en incendios porque ama su tierra», relata su hermana Jazmín (36), quien estuvo a su lado después del incidente, ocurrido el sábado cerca de la tarde.

Un Amante de la Naturaleza en Peligro Manuel, instructor de taekwondo y defensa personal, es también un apasionado de la naturaleza. Su vida ha girado en torno al servicio a sus vecinos, siempre dispuesto a ayudar. Luego de recibir atención inicial en El Hoyo, fue trasladado de urgencia a Bariloche después de ser intubado en El Bolsón.

Los Momentos Críticos del Rescate “Quedó atrapado por el fuego y tuvieron que escapar”, explica Jazmín. Manuel enfrentó las llamas cubriéndose el rostro con una remera y usando su casco. “No le quedó más remedio que atravesar el fuego”, añade su hermana.

Graves Lesiones y Apoyo Comunitario La familia vivió momentos desgarradores. “Salimos volando al hospital. Su dolor era insoportable. Tiene quemaduras severas en brazos, manos, hombros, y una pierna, además de una gran parte de su espalda”, cuenta Jazmín, visiblemente afectada.

En redes sociales, se lanzó una colecta para cubrir los gastos médicos, aunque ahora se ha cerrado, agradeciendo el apoyo recibido: “Ya estamos cubiertos, y estamos muy agradecidos”, resalta Jazmín.

Compromiso Familiar y Esperanza Manuel es uno de siete hermanos, y junto con Sofía, es conocido por su disposición a colaborar en emergencias. Su trayectoria incluye un taller de motos y múltiples labores de reparación. “Apenas lo asistimos, lloraba por el dolor y preguntaba por Lolo, su hijo menor”, recuerda su hermana.

Al mediodía de este lunes, la familia esperaba un nuevo parte médico, sabiendo que un cirujano plástico debía intervenir debido a la gravedad de las quemaduras, que requerirán injertos de piel. Aunque la situación es crítica, Jazmín asegura que “fue muy bien atendido en los tres hospitales” y mantiene la esperanza, rodeado de amor y apoyo.

Desafíos en Situaciones de Emergencia Jazmín también expresa su preocupación sobre cómo, ante desastres como este, muchos vecinos intentan ayudar a los brigadistas que, a menudo, no pueden manejar la situación, utilizando ropa y recursos inadecuados para combatir el fuego.