INDEC revela la inflación de diciembre: ¡el cierre de 2025 marcaría el mínimo en ocho años!

El índice de precios al consumidor de diciembre podría dar una buena noticia: se estima que se mantendrá por encima del 2%, pero con una notable desaceleración en comparación con el año anterior.

Este martes, el INDEC revelará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre, donde se anticipa que la inflación semanal se ubicará entre 2,3% y 2,7%. Esto significaría cerrar el año con una inflación interanual de alrededor del 31%, el nivel más bajo en ocho años.

Una Notable Mejoría Anual

Si estas proyecciones se confirman, la inflación de 2025 reflejaría una disminución de más de 80 puntos porcentuales en comparación con 2024, que cerró en 117,8%. Esta caída resalta el proceso de desinflación como un componente crucial del programa económico del Gobierno.

Desafíos y Expectativas de 2026

A pesar de esta desaceleración, el indicador de diciembre pone de manifiesto las limitaciones del actual marco económico. Con un IPC que continúa por encima del 2% mensual y un tipo de cambio que genera incertidumbre, el escenario apunta a un reto significativo para el Gobierno en su esfuerzo por mantener la desinflación en 2026.

Expectativas del Mercado para 2026

Los recientes estudios de expectativas sugieren una tendencia a la baja, con proyecciones que indican que la inflación mensual podría reducirse a 1.5% para mitad de año. Sin embargo, analistas advierten sobre la importancia de implementar reformas estructurales para asegurar la estabilidad económica.

Análisis de la Inflación de Diciembre

Previo al anuncio nacional, se conoció que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% en diciembre. Desde la consultora LCG se proyecta que la inflación nacional para el mismo mes sería de 2,6%, logrando así una tasa anual del 31,1%.

Aumento en Precios de Productos Clave

Según estimaciones, la inflación de diciembre tuvo su origen en alzas significativas en rubros como alimentos y servicios regulados:

Bebidas alcohólicas y tabaco: +4.0%

Vivienda y combustibles: +3.3%

Transporte: +3.2%

La categoría de alimentos y bebidas también mostró un notable incremento, especialmente en las carnes, que aumentaron un 7,3%, siendo la carne vacuna la que más impacto tuvo con un alza del 9,6%.

Proyecciones para 2026: Cambios y Desafíos

Frente a 2026, dos aspectos cruciales pueden influir en la inflación:

Cambios en la metodología del INDEC, que entrarán en vigor en enero.

Nuevas medidas relativas al tipo de cambio, que podrían acarrear fluctuaciones en los precios.

Pese a estos desafíos, el consenso entre economistas es que el Gobierno seguirá priorizando el control inflacionario como pilar de su política económica, intentando utilizar diversas herramientas para mantener la estabilidad en los precios.

Entre enero y noviembre de 2025, la inflación acumulada fue del 27,9%, y manifestando que diciembre se perfila con tasas cerca del 31%, lo que constituiría el registro más bajo desde 2020, el año marcado por la pandemia.