Sergio Berni: ‘Bullrich fue clave para la tranquilidad de Milei’

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha sido clave en los primeros pasos de Javier Milei como presidente, implementando estrategias contundentes en un escenario económico inestable. La opinión del ex ministro Sergio Berni ofrece una mirada profunda sobre su gestión.

Durante una reciente entrevista en el programa Modo Fontevecchia, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó que “Bullrich fue fundamental para brindar tranquilidad a Milei”, desafiante en un contexto lleno de incertidumbres.

Patricia Bullrich: Estrategias de Seguridad y Orden Público

En sus primeros meses al mando del Ministerio de Seguridad, Bullrich implantó políticas severas que buscaron estabilizar el orden público. Ante diversos desafíos, tanto internos como externos, su accionar se convirtió en un soporte esencial para el presidente.

La Necesidad del Equilibrio en la Fuerza Policial

En su reflexión, Berni aborda un tema delicado: el equilibrio entre empoderar a las fuerzas de seguridad y evitar abusos. “La técnica en el accionar policial depende de los protocolos y la adecuada selección del personal”, sostiene, subrayando la importancia de contar con efectivos capacitados y emocionalmente estables.

Los Desafíos de la Selección de Personal

Berni destaca que, aunque se elaboran protocolos efectivos, la selección de policías puede verse obstaculizada por las dificultades en las evaluaciones psicológicas. “Muchos aspirantes fallan en estos exámenes, impidiendo la incorporación de efectivos”, explica, reflejando un problema que requiere atención urgente.

Protocolos y Responsabilidad Judicial

El ex ministro también ofrece una crítica sobre cómo se gestionan las responsabilidades frente a los protocolos establecidos. Al respecto, indica que “no es el contenido de los protocolos lo que falla, sino la falta de responsabilidad política detrás de ellos.” Esta crítica es clave en el análisis sobre la acción judicial ante situaciones de abuso de poder.

La Reacción del Sistema Judicial: Un Pilar Fundamental

Berni enfatiza que una respuesta judicial rápida y contundente puede disuadir intentos individuales de abuso. Si este sistema es laxo, “la disuasión se anula”, advierte, haciendo hincapié en que la responsabilidad debe recaer no solo en quienes ejecutan las órdenes, sino en aquellos que las emiten.

La Influencia de Bullrich en el Gobierno de Milei

Respecto a su evaluación de Bullrich tras dos años en el cargo, Berni sostiene que su influencia fue más política que operativa, destacando que su papel fue crucial para que Milei encontrara su lugar en un entorno político complejo.

Reflexiones Finales

Al abordar el vínculo entre la seguridad y la política, Berni reflexiona sobre la percepción de los gobiernos de derecha frente a la seguridad y la economía, sugiriendo que fallas en estos dos aspectos pueden tener repercusiones significativas en el futuro político del país.