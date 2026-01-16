Ferrari se une a nueva y exitosa plataforma como patrocinador

En un movimiento revolucionario, la Scuderia Ferrari ha sellado un acuerdo histórico con BingX, marcando el primer lazo oficial entre una escudería de Fórmula 1 y una plataforma de criptomonedas.

Un Acuerdo Innovador en el Mundo del Automovilismo

El 16 de enero de 2026, desde su base en Maranello, Ferrari anunciaba con entusiasmo la asociación de varios años con BingX, que ahora figura como su socio oficial. Esta alianza se produce justo antes de la presentación del novedoso monoplaza SF-26, que participará en el Mundial de Fórmula 1 de la temporada.

La Transformación Digital Llega al Automovilismo

Con esta unión, Ferrari y BingX dan un paso audaz hacia el futuro al incorporar la tecnología de criptomonedas al mundo del automovilismo. Este acuerdo no solo representa un avance significativo para la escudería italiana, sino que también es un hito para BingX, que debuta en este ámbito.

Objetivos y Valores Compartidos

Ambas marcas han resaltado que la unión busca fomentar la innovación y atraer a un público global diverso, reflejando sus valores comunes: rendimiento, precisión y progreso incesante.

Una Estrategia de Diversificación

Para Ferrari, este acuerdo es parte de una estrategia más amplia de diversificación de patrocinadores, enfocándose en alianzas con empresas de tecnología avanzada. BingX, por su parte, ve en esta colaboración un paso clave para afirmar su presencia en el mercado internacional.

La Tendencia de las Criptomonedas en el Deporte Motor

Este nuevo vínculo se suma a la tendencia creciente del deporte motor hacia la incorporación de socios relacionados con el mundo cripto. En el pasado reciente, Coinbase estableció una alianza con Aston Martin, mientras que Bitget se asoció con MotoGP, evidenciando el creciente interés de la industria en este ámbito.

Impacto en la Visibilidad Global

Con esta alianza, BingX espera aprovechar la alta visibilidad de la Fórmula 1 para fortalecer su marca y conectar con millones de aficionados alrededor del mundo, dando un empuje considerable a su estrategia de expansión.