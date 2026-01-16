Casa Fresca: 3 Tendencias de Decoración para 2026

Este verano, la decoración se reinventa, dejando atrás los clichés y enfocándose en ambientes frescos y confortables. Descubre las tendencias que marcarán la pauta en diseño interior y exterior.

Construyendo Climas: La Nueva Filosofía de la Decoración Veraniega

En 2026, los decoradores se centran en reducir la temperatura perceptiva de los hogares mediante el uso inteligente de la luz, materiales naturales y una paleta de colores cuidadosamente seleccionada. El objetivo es crear ambientes que respiran, fusionando el interior y el exterior de manera armónica.

Las Tres Tendencias Clave de AltoRancho

Bajo la campaña Amore di Summer, AltoRancho presenta tres estilos principales: Marine, Earthy y Eclectic Blend. Cada uno ofrece soluciones únicas para mantener la frescura sin sacrificar el carácter de los espacios, creando un hogar más habitable.

Marine: El Mediterráneo Moderno

La tendencia Marine se aleja de los decorados náuticos tradicionales, optando por un estilo contemporáneo que resalta la claridad y naturalidad. Colores como el «water blue» y el navy se combinan con superficies texturadas y maderas lavadas para generar un ambiente fresco y acogedor.

Los balcones y galerías se transforman en comedores, priorizando la comodidad y la estética. Las piezas de diseño curvilíneo o elementos que evocan el mar se utilizan como acentos, evitando el exceso y logrando un equilibrio visual.

Earthy: El Refugio Natural

Earthy representa un estilo que celebra lo natural, donde los materiales como la piedra y la madera cruda predominan. Este enfoque prioriza texturas orgánicas y colores suaves, creando una atmósfera relajante que contrarresta el calor del verano.

La clave está en los tonos tierra y elementos que envejecen con elegancia. Este estilo no busca competir con el calor, sino complementarlo, ofreciendo frescura a través de la sencillez y la autenticidad de los materiales.

Eclectic Blend: Color y Diversidad

Cuando cae la noche, Eclectic Blend se apodera de los espacios para celebrar la vivacidad del verano. Apostando por una paleta de colores vibrante, esta tendencia se basa en la curaduría y la combinación de elementos diversos, desde cerámica artesanal hasta textiles coloridos.

El equilibrio es esencial; por lo general, se sugiere una base tranquila a la que se le añaden toques de color estratégico, creando un entorno acogedor y lleno de energía. El patio se reinventa, convirtiéndose en un espacio tan cómodo y bien amoblado como el interior de la casa.