Presidente de Ford Argentina: ‘Podrían cerrarse plantas automotrices en el país’

El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, lanza una clara advertencia sobre el futuro de la industria automotriz en el país, sugiriendo que el cierre de fábricas podría ser una realidad inminente.

En una reciente entrevista, Martín Galdeano, CEO de Ford Argentina, expresó su preocupación sobre el estado actual de la industria automotriz, señalando que “no le sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”.

Dificultades del Sector Automotriz

Galdeano reflexionó sobre los cambios que se están dando en otros mercados cercanos, como Brasil, donde la apertura al mundo ha marcado un nuevo rumbo. “Debemos adaptarnos a este cambio global en la industria, compitiendo en igualdad de condiciones”, afirmó.

El ejecutivo destacó la necesidad de ser ultracompetitivos tanto en el mercado interno como en el internacional. “Es fundamental que los consumidores nos elijan no solo aquí, sino también en otros destinos”, agregó durante su conversación con Infobae.

Calidad y Tecnología en las Plantas Argentinas

Al evaluar la calidad de los vehículos producidos en Argentina, Galdeano indicó que la planta de Pacheco está a la par de instalaciones en países como Sudáfrica y China. “No existe un problema de calidad. La tecnología y la inversión son evidentes”, afirmó con confianza.

Sobre el contexto laboral, comentó que si bien los acuerdos sindicales pueden ofrecer ventajas, no son el factor determinante en la competitividad. “Siempre hay espacio para mejorar, pero no es el único aspecto a considerar”, añadió.

Retos del Marco Impositivo

Galdeano destacó que los desafíos más significativos para la industria son el marco impositivo y la integración de Argentina en el comercio mundial. “Es un objetivo en el que estamos avanzando, pero el régimen impositivo es una limitación”, subrayó.

El CEO mencionó que los recientes acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos son pasos positivos, pero el verdadero reto sigue siendo la carga impositiva que afecta la viabilidad de futuras inversiones. “El gran problema es el marco impositivo”, enfatizó.

Preocupación por el Futuro de las Fábricas

Al abordar el éxodo de otras empresas, como la salida de Nissan en 2025, Galdeano no ocultó su inquietud: “No me sorprendería que la situación se complicara aún más, dificultando la justificación de nuevos proyectos de inversión”.

Finalmente, reiteró su temor al cierre de fábricas en el país, recordando que los productores en otros países cuentan con políticas de apoyo que facilitan la producción y exportación. “Estamos compitiendo en un mercado donde otros tienen ventajas claras”, concluyó.