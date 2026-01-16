Transforma tus fotos en videos verticales con Veo 3.1, la IA de Google

La nueva herramienta de Google promete revolucionar la forma en que compartimos contenido en redes sociales, permitiendo convertir imágenes estáticas en dinámicos clips verticales.

Google ha dado un paso audaz en la creación de contenido digital al presentar Veo 3.1, su última innovación diseñada para transformar fotografías en videos verticales, optimizados para móviles. Esta función se adapta a la creciente tendencia de consumo de contenido en formatos verticales en plataformas populares como TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

Transformación Creativa: Cómo Funciona Veo 3.1

Esta actualización, que forma parte del ecosistema Gemini de Google, está disponible para suscriptores de los planes AI Pro en más de 150 países. Con Veo 3.1, los usuarios pueden convertir imágenes estáticas en videos dinámicos de hasta ocho segundos, con resolución 4K y sonido integrado. Esta funcionalidad promete abrir un mundo de creatividad tanto para usuarios individuales como para creadores de contenido y marcas.

Un Nuevo Estándar Visual

Desde su lanzamiento en mayo de 2025, Veo 3 ha generado más de 40 millones de videos, y con la reciente función «foto a video», se espera que esta cifra se multiplique exponencialmente. La capacidad de transformar una simple fotografía en un clip cautivador y adaptado al formato móvil se convierte en un recurso invaluable en un entorno digital donde la atención del público es fugaz.

Avances en Inteligencia Artificial

Google destaca que Veo 3.1 utiliza modelos multimodales avanzados para interpretar la composición de las imágenes y generar un movimiento coherente. Esto se traduce en resultados más naturales y fluidos, elevando la calidad del contenido generado de manera significativa.

Ejemplos recientes muestran una variedad de aplicaciones, desde la recreación de escenas artísticas hasta videos ASMR que transforman objetos comunes en experiencias sensoriales. Esta funcionalidad refuerza la estrategia de Google de liderar el mercado de generación de video con inteligencia artificial, compitiendo con gigantes como OpenAI y Runway.