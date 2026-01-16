Se Amplía la Conciliación Obligatoria: Nueva Audiencia Clave Programada

El Gobierno de Javier Milei ha decidido prorrogar la conciliación obligatoria en el conflicto que afecta a los controladores aéreos, justo cuando se avecinan las fiestas de fin de año.

Durante una audiencia celebrada el viernes al mediodía, la Secretaría de Trabajo amplió el período de negociaciones por cinco días hábiles, lo que permite que se eviten las medidas de fuerza en el sector aerocomercial hasta el lunes 26 de diciembre.

Nueva Reunión Programada para el 23 de Diciembre

El próximo viernes 23 de diciembre a las 8 de la mañana se llevará a cabo una reunión crucial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Impacto de los Anteriores Paros

El gremio, que había planificado una serie de paros coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano, afectó a más de 45 mil pasajeros durante los paros del 17 y 18 de diciembre. Aunque había un paro previsto para el 23 de diciembre, la conciliación obligatoria suspendió las acciones previstas.

Servicios Esenciales y Reglas para el Gremio

EANA enfatizó que, mientras la conciliación obligatoria esté vigente, cualquier medida de fuerza queda prohibida. Además, señalaron que los servicios de navegación aérea son considerados esenciales y advirtieron a ATEPSA sobre las restricciones en la realización de paros.

Desacuerdos entre EANA y ATEPSA

A pesar de la medida oficial, ATEPSA mostró su descontento. El gremio afirmó que esta dilación solo agrava el conflicto, indicando que si no hay respuestas concretas, se verán obligados a tomar medidas sindicales.

Voluntad de Diálogo y Falta de Respuestas

ATEPSA ha declarado que siempre ha estado dispuesta al diálogo, pero sostiene que EANA no ha mostrado interés en resolver el conflicto. Además, acusan a las empresas de haber esperado hasta el último momento para pedir la prórroga, sin ofrecer soluciones concretas.

Con el tiempo en su contra, ATEPSA ha advertido que las acciones directas serán inevitables si no se concretan respuestas por parte de EANA una vez que finalice la conciliación obligatoria.