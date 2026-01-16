Economista: “Banco Central y Tesoro deben coordinarse mejor en la compra de reservas”

La situación financiera de Argentina toma nuevos rumbos con la intervención estratégica del Banco Central. En una reciente entrevista, el economista Fernando Camusso analizó el inicio del año, destacando cambios clave en la compra de reservas y la coordinación entre organismos que están intentando estabilizar el mercado.

Un Análisis Profundo sobre la Inflación y el Tipo de Cambio

Fernando Camusso, economista y director de Rafaela Capital, ha enfocado su atención en la capacidad del Banco Central para adquirir reservas sin causar disrupciones en la economía. En sus declaraciones, mencionado que el comienzo de enero muestra señales más positivas en comparación con diciembre, un mes marcado por tensiones entre tipo de cambio, inflación y tasas de interés.

De la Confusión a la Coordinación: Enero como Punto de Inflexión

Camusso expresó su preocupación por las dinámicas de diciembre, donde la lucha por controlar el tipo de cambio y la inflación generó incertidumbre. Sin embargo, señala que enero ha logrado reordenar esta situación. “Estamos viendo una coordinación significativa entre el Banco Central y el Tesoro en la compra de reservas”, comentó.

Las Compras de Reservas: Números que Respaldan el Cambio

Durante el inicio de enero, el Banco Central ha adquirido aproximadamente 560 millones de dólares, lo que proyecta una acumulación mensual que supera los mil millones. Esta acción refuerza la idea de un proceso más estructurado y confiable en la estrategia financiera del país.

La Necesidad de Remonetización y Control de Tasas

El concepto de remonetización se ha vuelto un eje central para la política económica, indicando que, si la demanda de dinero crece de manera genuina, el Estado podrá adquirir dólares sin generar inflación descontrolada. Para Camusso, la disposición del Tesoro de coordinar compras en el sector privado es un paso en la dirección correcta.

Riesgo País y la Búsqueda de Financiamiento Internacional

Además de la acumulación de reservas, el economista subraya la importancia de reducir el riesgo país para mejorar las oportunidades de financiamiento. Según él, la clave está en separar las funciones del Banco Central y el Tesoro, permitiendo que cada uno se enfoque en su rol específico: la deuda es responsabilidad del Tesoro, mientras que la obtención de dólares debe ser gestionada externamente.

Tasas y Crédito: Un Enfoque Crítico para el Crecimiento

Para Camusso, no basta con acumular reservas si las tasas de interés permanecen volátiles y altas. Comparte que en diciembre, las tasas de caución alcanzaron niveles de hasta el 40%, un fenómeno insostenible que impide a la economía despegar. “Sin tasas controladas, no habrá crecimiento verdadero”, apunta.

La Necesidad de Reformas: Una Oportunidad Imperdible

Finalmente, señala que es crucial implementar reformas, especialmente en el ámbito tributario, para que las empresas puedan competir a nivel internacional y mejorar sus márgenes. Camusso enfatiza que las reformas no deben postergarse, ya que el tiempo es esencial para activar el crédito y la inversión en la economía argentina.