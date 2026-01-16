Mercado Libre: Incremento de Precios de Propiedades en 2025

Los precios en el sector inmobiliario argentino subieron significativamente en 2025, revelando una presión creciente sobre inquilinos y compradores. Descubre las cifras clave que impactan el mercado.

Un reciente informe elaborado por Mercado Libre Inmuebles en colaboración con la Universidad de San Andrés, destaca un panorama complejo en el sector inmobiliario durante 2025, con fuertes incrementos en el costo de alquileres y una lenta recuperación en los precios de venta.

Incremento en Alquileres: Una Carga para los Inquilinos

El estudio, publicado el 16 de enero de 2026, revela que los alquileres de casas experimentaron un aumento del 49,2% interanual, mientras que los departamentos crecieron un 31,6%.

El fenómeno fue particularmente marcado en el Gran Buenos Aires, donde los incrementos variaron notablemente:

GBA Sur lideró con un incremento del 63,1%, seguida por GBA Norte con 50,1% y GBA Oeste con 40,8%.

Precios de Departamentos en la Capital

En el caso de los departamentos, el GBA Oeste marcó un aumento del 39,9%, mientras que CABA reflejó un crecimiento del 35%.

Recuperación Moderada en Ventas de Propiedades

En el análisis del mercado de ventas, se observa que el precio por metro cuadrado en dólares de las casas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) apenas subió un 0,8%, en comparación con un aumento más notable del 5,8% en departamentos.

Entre las regiones destacadas, Pilar mostró un incremento del 17,2% en casas, mientras que Escobar se posicionó en la cima con un aumento del 17% en departamentos. En la Ciudad de Buenos Aires, Saavedra fue el barrio que más encareció, con un aumento del 11,4%.

El Aumento de la Oferta de Alquileres

El informe también señala un incremento notable en la oferta de departamentos en alquiler en el AMBA, que creció un 214,6% en diciembre de 2025 en comparación con fines de 2023. Esta tendencia refleja la necesidad de los propietarios de ingresar al mercado, impulsada por regulaciones y dinámicas inflacionarias que motivaron a muchos a buscar rentabilidad a través del alquiler.

Factores que Impulsan la Recuperación del Mercado

La leve recuperación en los precios de venta está asociada a factores como el blanqueo de capitales y la reaparición del crédito hipotecario, que han reactivado la demanda, especialmente en segmentos de clase media. Según datos de la Universidad de San Andrés, a finales de 2025, cerca del 50% de las consultas de compra estaba relacionada con opciones de financiamiento, principalmente en propiedades de dos y tres ambientes valoradas entre u$s70.000 y u$s150.000.