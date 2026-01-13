Ferreres: «Prevemos un aumento del 20% en los precios minoristas para 2026»

Un nuevo diagnóstico sobre la economía argentina de la mano del economista Orlando Ferreres revela datos sobre la inflación, el tipo de cambio y la inversión que no te querrás perder.

En una reciente entrevista con Canal E, el reconocido economista Orlando Ferreres compartió su visión sobre la situación económica actual en Argentina, focalizándose en la inflación, el tipo de cambio y el clima de inversión en el país.

Dataciones de Inflación: ¿Un Respiro para la Economía?

Respecto a la inflación de diciembre, Ferreres mencionó: “Estimada en 2,5%, es un número notablemente más bajo que el 2,7% registrado en la Ciudad de Buenos Aires”. A pesar de la mejora en las cifras, advierte que el pronóstico anual, que estima un 31% desde enero hasta diciembre, sigue siendo un desafío considerable.

Festejos Planeados por la Inflación Annual de 2025

El economista sostiene que la inflación del próximo año podría ser motivo de celebraciones, al ser la más baja de los últimos años. Sin embargo, aclara que, aunque es una mejora, “se mantiene en niveles altos”. Según sus proyecciones, para 2026 anticipa una desaceleración adicional y estima un 20% de aumento en los precios minoristas, lo que representaría una disminución significativa en comparación con 2025.

El Examen de la Inversión en el País

A medida que avanza el análisis, uno de los puntos críticos es la falta de inversión. Ferreres destaca que “necesitamos más inversión” y menciona que la inversión bruta interna fija ha estado alrededor del 14% del PBI en meses recientes, un nivel que resulta insuficiente frente a otros países del mundo.

El economista explica: “Existen 30 a 32 países que superan el 30% de inversión sobre su PBI”. Para cambiar este panorama, enfatiza la importancia de mejorar el salario real, el empleo y el consumo dentro del país.

Cambio y Su Impacto en la Inversión

En el ámbito cambiario, Ferreres alerta sobre los desequilibrios generados por el atraso del dólar. “El Gobierno ha manejado un tipo de cambio relativamente bajo, lo que impide la inversión y afecta áreas como el turismo” afirmó, indicando que esta política puede tener repercusiones negativas en la economía nacional.