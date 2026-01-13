Yair Manno Núñez: el jinete argentino que perdió la vida en Mar Chiquita

Tragedia en la Costa Atlántica: La Ola Gigante que Cobró una Vida

La Costa Atlántica se convirtió en escenario de una tragedia cuando una ola gigante sorprendió a los bañistas, resultando en la muerte de un joven jinete argentino de 29 años.

Yair Amir Manno Núñez, oriundo de Mar del Plata y especializado en equitación de resistencia, falleció este lunes mientras disfrutaba de unas vacaciones en Santa Clara del Mar. Se encontraba en la escollera cuando una ola de aproximadamente cinco metros lo llevó hacia las rocas, causando su fatal desenlace.

Un Jinete Prometedor

Yair era un apasionado de la equitación y, según su perfil de Instagram, se presentaba como un “endurance rider”. En 2024, había logrado destacarse en el ranking mundial de jinetes de resistencia, ocupando el puesto 11, un logro que lo había llevado a participar en competencias destacadas en Europa.

Un Viaje Inesperado

Residiendo en el sur de Francia desde hace ocho años, Yair regresó a Argentina para visitar a su familia. Durante su viaje, lo acompañaban su pareja y amigos, quienes también fueron testigos de la tragedia que se desató de forma repentina.

El Impacto de la Ola

A las 15 horas, una ola gigante sorprendió a los turistas en las playas de Santa Clara del Mar, Mar del Plata y Mar Chiquita. Este fenómeno, que muchos no lograron anticipar, ocurrió cuando el mar se retiró inusualmente, dejando al descubierto grandes extensiones de arena. Poco después, la ola irrumpe con fuerza, dejando varios heridos y aterrorizando a quienes se encontraban en la orilla.

Rescate y Emergencias

Yair fue rescatado y llevado urgentemente a una sala de emergencias, pero lamentablemente falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. La ola no solo cobró su vida, sino que también dejó un saldo de 34 personas heridas por golpes y raspaduras, junto a un individuo internado tras sufrir un infarto.

Despliegue de Ayuda

Los balnearios fueron evacuados como medida preventiva, mientras equipos de Defensa Civil trabajaron incansablemente para asistir a las víctimas. La velocidad con la que ocurrió la ola dejó a todos sin tiempo para reaccionar; numerosos turistas fueron arrastrados por la corriente, creando un ambiente de caos y pánico.

Un Fenómeno Meteorológico

Este evento natural, descrito por expertos como “virazón”, no es un tsunami, sino un cambio brusco en el viento que provoca un aumento inesperado del oleaje. Federico Isla, experto en Ciencias Naturales, advirtió sobre la posibilidad de que este fenómeno se repitiera, ya que ha sido registrado en años anteriores en la misma zona.

La triste historia de Yair resuena en la comunidad, recordándonos la fuerza impredecible de la naturaleza y la fragilidad de la vida. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que capturaron el momento del pánico, un recordatorio contundente de la alegría y el dolor que coexistieron en ese trágico día.