Cancelan Adelaide Writers’ Week 2026 y se disculpan con Randa Abdel-Fattah por la forma en que se comunicó la decisión

La cancelación de Adelaide Writers’ Week 2026 ha dejado a la comunidad cultural en shock, marcada por la controversia en torno a la desinvitación de Randa Abdel-Fattah, una escritora palestino-australiana, y la renuncia de miembros clave del festival.

Cancelación y Renuncias: Una Tormenta Imparable

Este evento literario, que iba a comenzar el 28 de febrero, fue anulado después de que más de 180 escritores y oradores decidieran no participar en señal de protesta. La decisión de retirar a Abdel-Fattah, citando «sensibilidades culturales» tras un ataque violento a la comunidad judía en Bondi, desató una serie de renuncias en la junta del festival. De hecho, tres de sus miembros dimitieron el mismo día en que se anunció la cancelación.

Una Decisión Controvertida y Sus Consecuencias

La declaración de la junta fue un intento de disculparse con Abdel-Fattah por la manera en que se comunicó la desinvitación. Sin embargo, la autora rechazó la disculpa, considerándola «deshonesta» y acusando a la junta de apuntar específicamente a su identidad. En sus palabras, afirmó que se le estaba excluyendo de la «discusión nacional», algo que calificó de «insultante y racista».

Implicaciones para el Futuro del Festival

La salida de autores ha dejado a la junta en una posición insostenible. Según Louise Adler, directora del evento, tan solo 12 de los 165 eventos programados contaban con el apoyo de escritores, lo que hacía imposible continuar con el festival. Adler expresó su frustración, refiriéndose a este desenlace como una «lección en mala gobernanza».

Un Nuevo Comienzo: La Creación de una Nueva Junta

Ante el descontento, el gobierno de Australia del Sur anunció la formación de una nueva junta liderada por Judy Potter, quien prometió asegurar el legado cultural del festival. La ministra de Artes, Andrea Michaels, destacó la importancia de proteger el festival como una «institución atesorada» que trasciende a cualquier individuo.

Reacciones y Reflexiones

La comunidad literaria sigue en la incertidumbre, mientras aquellos que adquirieron boletos recibirán reembolsos. La controversia también ha generado debate sobre la libertad de expresión y el papel de las instituciones en la promoción de voces diversas.

La Opinión de los Actores Clave

El primer ministro del estado, Peter Malinauskas, ha defendido su posición, alegando que no influyó en la decisión de la junta, a pesar de que expresó su opinión sobre la desinvitación de Abdel-Fattah. Esto reabre el diálogo sobre cómo se manejan estas situaciones en un contexto democrático.