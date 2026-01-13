¡Semifinales de la Copa en Crónica!

Este martes, Manchester City se medirá ante Newcastle United en un intenso duelo de ida por las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, un choque que no te querrás perder.

El escenario será el icónico St. James’ Park a partir de las 17:00, con el árbitro Chris Kavanagh dirigiendo las acciones. La emocionante transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney +.

Un Manchester City en Busqueda de la Victoria

A pesar de haber registrado tres empates en los últimos cuatro encuentros, el equipo de Josep Guardiola volvió a encontrar el camino del triunfo al destrozar al Exeter City por 10-1 en la tercera ronda de la FA Cup. Este resultado ha reavivado la confianza de los ciudadanos, que ahora buscan alcanzar su décima final en la Copa de la Liga, logrando estar a 90 minutos de conquistar su noveno título.

Su camino en esta competición comenzó con una victoria ante Huddersfield, continuando con triunfos sobre Swansea y Brentford, lo que les da un sólido respaldo de cara al partido contra Newcastle.

El Newcastle United Necesitado de Más

Por otro lado, el Newcastle llega en racha, con cuatro victorias consecutivas, siendo la última el épico partido contra Bournemouth, donde tras un empate 3-3, sufrieron una intensa tanda de penales para llevarse el triunfo 7-6. Como campeones defensores de este torneo, buscan llegar a su cuarta final y estar a 90 minutos de cantar nuevamente victoria, tras haber ganado por primera vez el año pasado frente al Liverpool.

El equipo de Eddie Howe también comenzó su andadura con una contundente victoria 4-1 contra Bradford, además de derrotar a Wolverhampton y Fulham en octavos y cuartos respectivamente.

Próximas Fechas en la Copa de la Liga

El partido de vuelta entre estos dos equipos se disputará el próximo miércoles 4 de febrero a las 17:00 en el Etihad Stadium, lo que promete ser un cierre emocionante a esta serie de semifinales.

Chelsea y Arsenal se Enfrentan en Otra Semifinal

En otro partido clave, Chelsea recibirá al Arsenal el miércoles. Este encuentro también comenzará a las 17:00 en Stamford Bridge, bajo la dirección del árbitro Simon Hooper, con la misma cobertura televisiva de ESPN y Disney +. El desenlace de esta semifinal se dará el martes 3 de febrero en el Emirates Stadium, asegurando un espectáculo excepcional para los hinchas del fútbol.