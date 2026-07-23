Festeja el Chocolate: ¡Entrada Libre y Diversión Infinita en Córdoba Este Invierno!

Este invierno, Córdoba se convierte en el destino ideal para disfrutar de una mezcla perfecta de naturaleza y cultura. Desde actividades sorprendentes en La Cumbrecita hasta festivales irresistibles en Villa General Belgrano, la provincia ofrece un sinfín de propuestas para toda la familia.

Fiesta del Chocolate Alpino en Villa General Belgrano

Ubicada a solo 80 km de Córdoba Capital, Villa General Belgrano es famosa por su arquitectura de estilo montañés y por albergar la 42° Fiesta del Chocolate Alpino, que se desarrolla hasta el 26 de julio. Este evento celebra la herencia cultural de inmigrantes alemanes, austriacos, suizos e italianos a través de deliciosos chocolates artesanales.

La fiesta destaca por su fondue que encanta a grandes y chicos. Cada sábado, a partir de las 15, el Salón de Eventos y Convenciones se convierte en el punto de encuentro para disfrutar de espectáculos musicales y danzas tradicionales de Europa, con acceso gratuito.

Descubre la Magia de La Cumbrecita

Situada a solo 40 minutos de Villa General Belgrano, La Cumbrecita deslumbra con sus paisajes naturales. Ideal para quienes buscan actividades al aire libre, este rincón también ofrece una agenda cultural vibrante.

La programación gratuita de La Cumbrecita incluye espectáculos itinerantes, música y visitas guiadas. Los lunes se realiza “La Cumbrecita Histórica”, un recorrido por el casco urbano que revive la historia de esta aldea alpina. Además, los sábados 25 de julio, la Plaza Seca acogerá “Noches de invierno”, un evento musical bajo las estrellas.

Córdoba Capital: Cultura y Diversión para Todos

La ciudad capital no se queda atrás, ofreciendo una amplia variedad de actividades culturales. Entre ellas destaca el Museo Evita Palacio Ferreyra, que despliega una colección extraordinaria en sus 12 salas rodeadas de bellos jardines. Durante estas vacaciones, el museo brindará talleres creativos para niños, invitándolos a explorar el arte de manera lúdica.

Entre los talleres, “Tu personaje favorito” y “Los Mensajes Secretos del Palacio” son opciones destacadas que prometen diversión y aprendizaje. Con horarios de martes a domingo, el museo ofrece tarifas accesibles, ideal para las familias.

Por otra parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa impressiona con su variedad de obras de artistas tanto locales como internacionales, promoviendo un diálogo entre arte contemporáneo y memoria histórica.