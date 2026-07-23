El amor duradero: El refugio perfecto para adultos esta temporada invernal

«El amor que permanece»: Un reflejo conmovedor de la vida familiar en la Islandia remota

Descubre la impactante historia de «El amor que permanece», la nueva obra del cineasta islandés Hlynur Pálmason que ya ha cautivado al público argentino. Una narración que explora las complejidades de las relaciones familiares en un paisaje impresionantemente solitario.

La primera escena de El amor que permanece te atrapará desde el instante en que la veas. Sin entrar en detalles sobre lo que revela, es un llamado a ingresar a una sala de cine y disfrutar de esta visión única.

Un nuevo giro en la narrativa islandesa

Hace casi un año, el cineasta Hlynur Pálmason sorprendió a la audiencia argentina con Godland. Ahora, su nueva película, El amor que permanece, se distancía notablemente en tono y estilo, pero comparte la maestría de Pálmason para retratar personajes enfrentándose a desafíos profundos.

Un drama familiar en un entorno gélido

Esta cinta, que Islandia eligió para representar al país en los Premios Oscar, nos introduce en una historia familiar desgarrada, siempre enmarcada por la imponente presencia de glaciares y montañas. Así, en medio de un paisaje desolado, nos encontramos con una familia en crisis.

Los personajes y su lucha interna

Anna, interpretada por Saga Garðarsdóttir, se enfrenta a su nueva realidad tras separarse de Magnus (Sverrir Gudnason), quien vive en un barco pesquero. Ella, artista visual, transforma la naturaleza en su lienzo, utilizando metal y óxido para crear impresionantes obras, mientras sus hijos, una hija mayor y unos gemelos, exploran la vida a su manera.

La dinámica familiar y su anhelo

A pesar de su reciente separación, Magnus continúa visitando a Anna y los niños. Estos pequeños, llenos de energía y curiosidad, encuentran formas ingeniosas de jugar y experimentar la vida, desde un “muñeco” improvisado hasta interacciones imaginativas con su perro, Panda.

Realismo, humor y toques surrealistas

Pálmason logra fusionar lo real con lo fantástico, otorgando a la película un carácter único. Los diálogos fluyen de manera natural, sumergiendo al espectador en la cotidianidad de estos personajes, mientras elementos surrealistas añaden una capa de profundidad y asombro.

Un refugio cinematográfico en la cartelera actual

En un panorama cinematográfico saturado de producciones infantiles, El amor que permanece se erige como un auténtico refugio tanto para jóvenes como adultos. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta joya visual que aborda la vida familial de una manera conmovedora y auténtica.

Datos importantes sobre la película

Comedia dramática. Islandia, 2025. Título original: «Ástin sem eftir er». Duración: 109 minutos. Director: Hlynur Pálmason. Elenco: Saga Garðarsdóttir, Sverrir Gudnason, Ida Mekkin. Disponibilidad en salas: Lorca, Cacodelphia, Cinépolis Recoleta, Atlas Patio Bullrich, Showcase Belgrano y Norcenter.