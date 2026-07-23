Milei en Vivo: Gobierno confirma que universidades pueden cobrar a extranjeros tras críticas

Acuerdo Salarial Entre la UTA y Empresas de Colectivos: Alivio en el Transporte del AMBA

Un pacto que frena el paro y reestablece la normalidad en el servicio público

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Transporte, ha confirmado un entendimiento entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las compañías de colectivos, brindando un respiro ante la amenaza de una paralización del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires.

La resolución, que abarca un aumento salarial durante tres meses, garantiza que los choferes perciban un aumento progresivo en sus haberes. A partir del 1 de julio, el salario básico será de $1.645.721,36, incrementándose a $1.676.990,06 desde el 1 de agosto, y alcanzando los $1.707.175,88 a partir del 1 de septiembre.

Este acuerdo no solo representa una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores del transporte, sino que también busca asegurar la continuidad del servicio, fundamental para miles de ciudadanos en su desplazamiento diario.