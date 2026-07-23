Tarifa eléctrica en España: Precios del 24 de julio

Precios de la Electricidad: Conoce las Tarifas del 24 de Julio
El dinamismo en el costo de la electricidad exige que los consumidores estén siempre informados para tomar decisiones que no afecten su economía. Aquí te presentamos los precios del día de hoy.
Panorama General de Tarifas
Este viernes 24 de julio, los precios de la electricidad son los siguientes:
Precio promedio: 110.99 euros por megavatio hora
Precio máximo: 190.93 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 0.28 euros por megavatio hora
Desglose Horario de Tarifas
Desde la Medianoche hasta el Amanecer
00:00 – 01:00: 184.5 euros
01:00 – 02:00: 181.0 euros
02:00 – 03:00: 183.9 euros
03:00 – 04:00: 181.31 euros
04:00 – 05:00: 180.01 euros
05:00 – 06:00: 171.0 euros
06:00 – 07:00: 178.98 euros
07:00 – 08:00: 182.0 euros
08:00 – 09:00: 184.0 euros
09:00 – 10:00: 170.0 euros
10:00 – 11:00: 99.0 euros
11:00 – 12:00: 33.78 euros
12:00 – 13:00: 2.2 euros
13:00 – 14:00: 1.08 euros
14:00 – 15:00: 0.66 euros
Por la Tarde y Noche
15:00 – 16:00: 0.54 euros
16:00 – 17:00: 0.28 euros
17:00 – 18:00: 1.08 euros
18:00 – 19:00: 3.43 euros
19:00 – 20:00: 55.52 euros
20:00 – 21:00: 110.13 euros
21:00 – 22:00: 183.0 euros
22:00 – 23:00: 190.93 euros
23:00 – 24:00: 185.48 euros
Conclusión
Con un panorama tan variable, es esencial que estés al tanto de las tarifas por hora para poder planificar tu consumo de energía de manera eficiente y económica.