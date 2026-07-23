Tarifa eléctrica en España: Precios del 24 de julio

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Precios de la Electricidad: Conoce las Tarifas del 24 de Julio

El dinamismo en el costo de la electricidad exige que los consumidores estén siempre informados para tomar decisiones que no afecten su economía. Aquí te presentamos los precios del día de hoy.

Panorama General de Tarifas

Este viernes 24 de julio, los precios de la electricidad son los siguientes:

Precio promedio: 110.99 euros por megavatio hora

Precio máximo: 190.93 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.28 euros por megavatio hora

Desglose Horario de Tarifas

Desde la Medianoche hasta el Amanecer

00:00 – 01:00: 184.5 euros

01:00 – 02:00: 181.0 euros

02:00 – 03:00: 183.9 euros

03:00 – 04:00: 181.31 euros

04:00 – 05:00: 180.01 euros

05:00 – 06:00: 171.0 euros

06:00 – 07:00: 178.98 euros

07:00 – 08:00: 182.0 euros

08:00 – 09:00: 184.0 euros

09:00 – 10:00: 170.0 euros

10:00 – 11:00: 99.0 euros

11:00 – 12:00: 33.78 euros

12:00 – 13:00: 2.2 euros

13:00 – 14:00: 1.08 euros

14:00 – 15:00: 0.66 euros

Por la Tarde y Noche

15:00 – 16:00: 0.54 euros

16:00 – 17:00: 0.28 euros

17:00 – 18:00: 1.08 euros

18:00 – 19:00: 3.43 euros

19:00 – 20:00: 55.52 euros

20:00 – 21:00: 110.13 euros

21:00 – 22:00: 183.0 euros

22:00 – 23:00: 190.93 euros

23:00 – 24:00: 185.48 euros

Conclusión

Con un panorama tan variable, es esencial que estés al tanto de las tarifas por hora para poder planificar tu consumo de energía de manera eficiente y económica.