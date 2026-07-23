Tarifa eléctrica en España: Precios del 24 de julio

Precios de la Electricidad: Conoce las Tarifas del 24 de Julio

El dinamismo en el costo de la electricidad exige que los consumidores estén siempre informados para tomar decisiones que no afecten su economía. Aquí te presentamos los precios del día de hoy.

Panorama General de Tarifas Este viernes 24 de julio, los precios de la electricidad son los siguientes: Precio promedio: 110.99 euros por megavatio hora Precio máximo: 190.93 euros por megavatio hora Precio más bajo: 0.28 euros por megavatio hora

Desglose Horario de Tarifas Desde la Medianoche hasta el Amanecer 00:00 – 01:00: 184.5 euros 01:00 – 02:00: 181.0 euros 02:00 – 03:00: 183.9 euros 03:00 – 04:00: 181.31 euros 04:00 – 05:00: 180.01 euros 05:00 – 06:00: 171.0 euros 06:00 – 07:00: 178.98 euros 07:00 – 08:00: 182.0 euros 08:00 – 09:00: 184.0 euros 09:00 – 10:00: 170.0 euros 10:00 – 11:00: 99.0 euros 11:00 – 12:00: 33.78 euros 12:00 – 13:00: 2.2 euros 13:00 – 14:00: 1.08 euros 14:00 – 15:00: 0.66 euros

Por la Tarde y Noche 15:00 – 16:00: 0.54 euros 16:00 – 17:00: 0.28 euros 17:00 – 18:00: 1.08 euros 18:00 – 19:00: 3.43 euros 19:00 – 20:00: 55.52 euros 20:00 – 21:00: 110.13 euros 21:00 – 22:00: 183.0 euros 22:00 – 23:00: 190.93 euros 23:00 – 24:00: 185.48 euros