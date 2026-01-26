Fin de Semana Oscuro para la TV: Números en Caída Libre

Un domingo más de enero dejó cifras preocupantes en los ratings televisivos, marcando un nuevo bajo en la sintonía de programas. El pasado 25 de enero, la audiencia alcanzó un máximo de solo 8,4 puntos, muy por debajo de los históricos 15 puntos que solían marcarse en esta jornada.

MasterChef Celebrity se Destaca Entre los Desafíos de Ratings

En esta ocasión, MasterChef Celebrity, transmitido por Telefe, fue el programa más visto del día. La gala de Última Chance vio a Marixa Balli brillar con un plato de naranjas, lo que la llevó directo al balcón de los mejores. En contraste, otros competidores como Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking se enfrentarán a la gala de eliminación el lunes.

El reality gastronómico, conducido por Wanda Nara, aún no logra capturar el interés del público en su fase definitiva. Se espera que en febrero se defina al ganador, justo antes del arribo de Gran Hermano, generación dorada.

Otros Programas que Buscan Ganar Audiencia

En segundo lugar, Por el mundo parte dos, el programa de Marley, alcanzó un promedio de 6,9 puntos, mientras que la segunda parte de MasterChef Celebrity le siguió de cerca con 6,6 puntos.

Top Five de Audiencia

La competencia del día se completó con la primera parte de Por el mundo, que registró 4,8 puntos, y la emisión de Cine Shampoo V en El Trece, que presentó la película Uncharted: fuera del mapa y promedió 3,3 puntos. En total, los cinco programas más vistos solo incluyeron tres emisiones, reflejando un desafío más amplio para los canales.

Desempeño de Otros Canales

En El Trece, Almorzando con Juana no logró colarse en los primeros puestos, siendo superado por películas en su misma franja horaria. En términos de popularidad semanal, La noche de Mirtha sigue marcando una sintonía más alta que el programa de la nieta de la Chiqui.

En otros canales, Implacables en Elnueve se posicionó con 0,7 puntos, mientras que en América, GPS alcanzó 1,2. Por su parte, Se siente Argentina de la TV Pública lideró con 0,8 puntos.

Resultados de canales menos tradicionales

Net TV y Bravo regresaron a la lista de mediciones con el ciclo Cine Club obteniendo 0,3, mientras que Cuna de lobos en Bravo promedió 0,2.

Telefe se Consolida en la Cima

Telefe se posicionó como el canal más visto del domingo con un promedio general de 3,2 puntos, aunque esta cifra mostró una leve caída en comparación con la semana anterior. El Trece, a su vez, obtuvo 2,9 puntos, seguido por América, que logró 0,8 frente a 0,5 de Elnueve.

Cambios en la Programación

Este lunes marca el inicio de una nueva semana para La cocina rebelde con Jimena Monteverde y The Balls, un formato de juegos conducido por Benjamín Vicuña, que ha tenido un desempeño irregular.

Mientras tanto, Telefe abre la segunda semana de la telenovela turca Bahar, que tuvo un buen inicio, aunque La traición sigue dominando la programación de las producciones turcas.