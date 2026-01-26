Impacto del Acuerdo con la UE en el Sector Cárnico: Primer Año Será Mínimo

Impacto del Acuerdo Mercosur-UE en la Carne Argentina: ¿Oportunidades y Desafíos?

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, Daniel Urcía, conversó con Canal E sobre el impacto del reciente acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, así como los nuevos cupos impuestos por China a la carne argentina, la evolución de los precios internos y las recientes reformas regulatorias impulsadas por el Gobierno.

Progreso en las Negociaciones con la Unión Europea

Urcía destacó la importancia de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, que ha sido objeto de negociaciones durante 25 años. “Es muy positivo comenzar el tramo final de este proceso. La ratificación del Congreso es crucial para Argentina, especialmente para el sector cárnico”, afirmó.

Beneficios Directos del Acuerdo

Uno de los cambios más significativos será en la cuota Hilton. Según Urcía, Argentina lidera la región en tonelaje, asegurando un total de 29.500 toneladas que actualmente tienen arancel reducido, y que con la vigencia del acuerdo se beneficiarán con tasas nulas. Esto podría reorientar los recursos, permitiendo que esos impuestos permanezcan en el circuito productivo local. Sin embargo, alertó que los importadores podrían ajustar sus ofertas a la baja.

Nuevas Cuotas y Su Impacto

El acuerdo también introducirá un nuevo cupo de casi 100.000 toneladas de carne res con hueso, a repartirse entre los países del Mercosur. Urcía indicó que el primer año tendrá un impacto limitado, pero que gradualmente se completará en cinco años.

Desafíos del Cupo Chino

En cuanto al nuevo cupo asignado por China, que es de 511.000 toneladas anuales, Urcía advirtió de la incertidumbre que puede generar. “Si se agota la cuota, podríamos enfrentarnos a un arancel del 55% sobre cualquier mercadería que llegue después de cumplido el límite”, explicó, lo que podría afectar la planificación industrial de los frigoríficos.

Además, el sistema chino de “primero llegado, primero servido” añade un nivel de complejidad a las operaciones. “Los frigoríficos buscan mantener una producción estable durante todo el año, pero esta dinámica introduce una cierta incertidumbre en el negocio”, comentó.

La Importancia de la Información Actualizada

Para enfrentar estos desafíos, Urcía enfatizó la necesidad de contar con información actualizada de manera continua. “Tener acceso a datos periódicos es fundamental. Cuanto más frecuente sea esa información, mejor será para la toma de decisiones”.