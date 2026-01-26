Córdoba en Movimiento: Festivales y Escapadas que Generaron $450 Mil Millones

El verano de 2026 dejó en Córdoba un impacto económico significativo, con más de 2,4 millones de turistas que visitaron la provincia desde diciembre, generando más de 450 mil millones de pesos.

Córdoba se consolidó como un destino turístico de elección, evidenciado por el formidable flujo de visitantes y su repercusión en la actividad comercial, hotelera y gastronómica de la región.

Un Inicio de Temporada Prometedor

Según la Agencia Córdoba Turismo, enero marcó un pico de circulación turística. En la semana más activa del mes, más de 400 mil personas exploraron diversas localidades de Córdoba, motivadas por la variada oferta de festivales y eventos.

Eventos que Impulsan el Turismo

La rica agenda cultural y recreativa de Córdoba actuó como motor clave en esta temporada. Eventos populares, celebraciones locales y competiciones deportivas promovieron un aumento en los desplazamientos y activaron el consumo en sectores como el alojamiento, la gastronomía y el transporte.

Expectativas Altas para la Segunda Quincena de Enero

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó el “excelente desempeño” de la temporada y proyectó grandes expectativas para lo que resta de enero, un período tradicionalmente fuerte, potenciado por una serie de festivales que atraerán aún más a turistas locales y de otras provincias.

Cambios en los Hábitos de Viaje

Más allá de las cifras, la dinámica turística en Córdoba se explica por la evolución en los hábitos de viaje: cada vez se observan estadías más breves pero viajes más frecuentes, con un notable desplazamiento interno que ha mantenido en alza el nivel de circulación y, por ende, el impacto económico.