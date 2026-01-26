Tormenta invernal azota EE. UU.: 11 muertos y miles sin luz

Un potente temporal invernal ha causado estragos en gran parte de Estados Unidos, dejando un trágico saldo de 11 víctimas fatales y un grave accidente aéreo en el estado de Maine.

Durante el fin de semana, una tormenta invernal intensa afectó a dos tercios del país, provocando la muerte de al menos 11 individuos y dejando a más de 836,000 hogares sin energía eléctrica. Este fenómeno climático también ocasionó la cancelación masiva de vuelos y un accidente de avión en el estado de Maine.

Accidente Aéreo en Maine

Un avión *Bombardier Challenger 600*, que transportaba a ocho personas, sufrió un accidente el domingo por la noche al intentar despegar desde el Aeropuerto Internacional de Bangor. Las autoridades competentes han iniciado una investigación para determinar las circunstancias del siniestro, que ocurrió bajo condiciones climáticas adversas. Hasta ahora, no se ha informado sobre el estado de salud de los ocupantes.

Impacto Meteorológico y Estados de Emergencia

Los registros meteorológicos indican que este frente frío es uno de los más severos de las últimas décadas. Se han reportado acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en 17 estados, alcanzando hasta 79 centímetros en el lago Bonito, Nuevo México. En Central Park, Nueva York, se registró la temperatura más baja en casi dos años: -12 grados Celsius.

Las pérdidas humanas se han registrado en Tennessee, Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan. Debido a la gravedad de la situación, 20 estados y el Distrito de Columbia han declarado el estado de emergencia para facilitar la coordinación de ayuda y el despeje de rutas.

Consecuencias en el Transporte y Eventos Deportivos

La compañía ferroviaria Amtrak suspendió sus servicios en el noreste del país, mientras que varias aerolíneas han advertido sobre nuevas interrupciones en sus operaciones. En el ámbito deportivo, la NBA se vio obligada a posponer partidos en Memphis y Milwaukee por la peligrosidad en las vías de acceso. Como acto solidario, la comida preparada para los eventos se donó a refugios locales.

Precauciones en Nueva York y Otras Áreas

A pesar de que las lluvias han cesado en algunas regiones, las autoridades de Nueva York han instado a la población a mantener la precaución debido a la formación de hielo en calles y aceras, lo que aumenta el riesgo de accidentes en medio de las bajas temperaturas continuas.