Éxito total: 20 shows agotados en el templo cordobés y su secreto

El dúo cordobés de cuarteto, Desakta2, deslumbró a su público en Córdoba al llenar la emblemática Plaza de la Música en su vigésimo recital con entradas completamente agotadas.

Un exitoso hito en la carrera de Desakta2

La noche del sábado 24 de enero se convirtió en un capítulo memorable para Desakta2. Con su popularidad en ascenso, el dúo formado por Joaco Martín y Fer Olmedo se presentó ante una multitud que desbordó las expectativas, creando un ambiente de fiesta y alegría que resonó en el corazón de los asistentes.

Expectativa y energía en el camarín

Previo al inicio del show, el fervor del público se sentía en las calles de Córdoba. “Es el grupo del momento”, soltó un seguidor ansioso. Mientras tanto, Joaco y Fer compartieron su emoción con Clarín, rodeados de un ambiente vibrante, sabiendo que más de siete mil almas aguardaban su actuación.

Reflejos de humildad y pasión

En un tono humorístico, Joaco citó a Riquelme al expresar su cautela ante los elogios, afirmando que su éxito se debe a la gran aceptación del público por la diversidad de su propuesta musical. “La gente responde bien a lo que presentamos”, añadió.

Una fusión de estilos y personalidades

Desakta2, que celebró recientemente su cuarto aniversario, se identifica como una banda de cuarteto que contagia fiesta, destacándose por sus dos cantantes con estilos marcadamente diferentes. Joaco aporta un registro melódico mientras que Fer, con su voz ronca característica, se convierte en el alma del escenario durante sus presentaciones.

En búsqueda de un lugar en la escena

Desde sus inicios, el grupo ha estado presente en festivales como Cosquín Cuarteto y ha compartido escenario con grandes de la música, validando su lugar en la escena del cuarteto cordobés. Fer mencionó a Walter Olmos como una figura clave en sus inspiraciones.

El espectáculo en la Plaza de la Música

En la noche de su vigésimo show, la Plaza de la Música se transformó en una auténtica fiesta. Con una apertura que se alargó hasta las 2:30 de la mañana, Desakta2 deslumbró con un repertorio que fusionó originales y versiones adaptadas de temas reconocidos, llevando al público a un viaje musical sin límites.

Una fiesta llena de energía

Con una banda que acompañaba al dúo, la noche inició con “La diabla”. La mezcla de estilos hizo vibrar a los asistentes, quienes disfrutaron de un recorrido sonoro que incluyó desde reggaetón hasta románticas baladas, todo al ritmo contagioso del cuarteto.

Interacción y recuerdos inolvidables

Los artistas, en un juego constante con el público, crearon una atmósfera única. La aparición de Agustín Bernasconi, del dúo MYA, fue el punto culminante de la noche, convirtiendo “A puro dolor” en un poderoso coro resonante que dejó una huella imborrable.

¡Una experiencia para todos!

Las entradas, accesibles para todos, ofrecían la opción de un VIP que enriquecía la experiencia de los fanáticos con actividades interactivas, como maquillaje y juegos. La participación entusiasta del público fue evidente en los carteles creativos que inundaron la plaza.

Más de tres horas de pura fiesta

El show se extendió por más de tres horas, donde la energía nunca decayó. Con pausas donde Joaco intercaló con temas melódicos, los asistentes tuvieron momentos para refrescarse antes de volver a la joda.

Una nueva era en el cuarteto

Con el amanecer asomando y los fans aún flotando en la alegría del baile, Desakta2 mostró que ya no es solo una promesa, sino una pieza fundamental en el panorama musical del cuarteto. Con su gira en curso y planes de regresar a Buenos Aires, la popularidad del dúo sigue creciendo por todo el país.