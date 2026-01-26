Corrientes impulsa el turismo de reuniones: descubre su estrategia

La provincia de Corrientes redefine su papel en la industria turística mediante una estrategia única enfocada en el turismo de reuniones. Orientada a eventos de mediana escala, busca no solo atraer visitantes, sino también generar un impacto económico continuo a lo largo del año.

El turismo de reuniones se fortalece como uno de los segmentos más prometedores de la actividad turística, y Corrientes se posiciona como un jugador decisivo. En lugar de competir con destinos populares como Buenos Aires o Córdoba, la provincia ha elaborado un plan innovador centrado en eventos de calidad y en la colaboración entre el sector público y privado.

Un hito esencial en este camino fue la apertura de un Centro de Convenciones con capacidad para 3.000 personas, situado en una ubicación estratégica junto a un polo comercial y gastronómico en la capital provincial. Para el Corrientes Convention Bureau, esta infraestructura es fundamental para atraer congresos y convenciones que anteriormente no eran considerados.

Enfoque en la Calidad y el Posicionamiento

“No se trata de cantidad, sino de posicionamiento”, afirman desde el Bureau, destacando la intención de focalizarse en encuentros que resalten el atractivo natural de la provincia y ofrezcan experiencias completas. Durante 2025, se llevó a cabo un análisis para fortalecer la oferta del sector en 2026.

Turismo de Reuniones: Un Impacto Significativo

La llegada de la cadena Marriott International ha sido un acontecimiento transformador. Con la incorporación de dos hoteles de cinco estrellas, Corrientes gana visibilidad en los circuitos internacionales de eventos corporativos. Esta mejora no solo eleva el estándar de alojamiento, sino que tiene un efecto arrastre positivo en toda la actividad turística local, desde la gastronomía hasta el empleo.

Expertos del sector destacan que el turismo de reuniones supera al turismo tradicional en términos de impacto económico. El gasto promedio es mayor y la duración de la estadía tiende a alargarse, beneficiando a una amplia variedad de rubros, desde el transporte hasta actividades recreativas.

Diversificación de Nichos Turísticos

Corrientes también está trabajando en diversificar sus nichos de turismo. Además de los segmentos académicos y científicos, la provincia se interesa por el turismo de incentivos y el auge del turismo deportivo, que está siendo oficialmente contabilizado por entidades nacionales. “El desafío radica en mantener una agenda activa durante todo el año y evitar la estacionalidad”, comentan los operadores locales, que ven en los eventos corporativos y deportivos una solución para estabilizar la actividad.

Un Destino de Eficiencia y Cercanía

Corrientes ha decidido no competir por megaeventos internacionales, sino enfocarse en su capacidad de ofrecer eficiencia, cercanía y un entorno natural excepcional. Esta estrategia es cada vez más apreciada por los organizadores de eventos, quienes buscan combinar reuniones laborales con experiencias turísticas significativas.

Con una infraestructura renovada, hospedaje de lujo y un enfoque estratégico claro, Corrientes se perfila como un destino emergente del turismo de reuniones en el norte argentino, apostando por un crecimiento sostenido que refleje su identidad cultural y natural.