Incendios reemergentes en el Parque Nacional Los Alerces: Bomberos enfrentan dificultades por el clima

Emergencia en Chubut: Incendios en Villa Lago Rivadavia Avanzan Rápidamente

La provincia de Chubut enfrenta una situación crítica debido a reactivaciones en el incendio que asola Villa Lago Rivadavia, una zona que abarca el Parque Nacional Los Alerces. Las condiciones climáticas adversas dificultan las labores de extinción, mientras el fuego sigue expandiéndose rápidamente.

La reactivación de los focos de incendio se registró a media mañana del domingo, informaron los equipos de Manejo del Fuego de Chubut. Actualmente, las llamas en Puerto Patriada y El Hoyo se han controlado en un 85%, aunque la preocupación sigue siendo alta.

Condiciones Desfavorables Para la Contención

La situación se agravó con el incremento de los vientos, que alcanzaron ráfagas de hasta 50 km/h, lo cual generó una rápida propagación del fuego. Este comportamiento extremo se detectó tanto en la parte alta de Villa Lago Rivadavia como en el faldeo oeste del lago, donde se encuentran reservas provinciales y propiedad de Estancia Los Murmullos.

Reforzando el Operativo de Emergencia

A pesar de los esfuerzos previos, las condiciones climáticas adversas han provocado un retroceso en los avances de contención. Un solo medio aéreo pudo realizar tareas de extinción durante un breve lapso, debido a la escasa visibilidad ocasionada por el humo.

Despliegue de Bomberos y Fuerzas de Protección

El operativo de extinción cuenta, en este momento, con un equipo de 145 combatientes del fuego, además de 103 miembros de apoyo. A lo largo de la noche, se mantuvieron guardias de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana en las inmediaciones de las viviendas afectadas.

Impacto en el Territorio

Hasta el momento, se han visto afectadas al menos 10,000 hectáreas, según Jorge Bonansea, director de Defensa Civil de Epuyén, quien destacó que las condiciones han obligado a las brigadas a replegarse en varias ocasiones debido a la creciente intensidad de las llamas.

Avances en la Lucha Contra el Fuego

Ariel Amthauer, director de la Lucha Contra los Incendios Forestales, manifestó que el trabajo en el Parque Nacional Los Alerces se ha intensificado en las últimas cuatro semanas. Sin embargo, la falta de precipitaciones y el calor extremo han dificultado enormemente la tarea, aunque espera que un frente nuboso brinde una mejora en las condiciones.

El Clamor por Legislación Más Estricta

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, ha renovado su exigencia por la incorporación de la figura de ecocidio en el Código Penal, argumentando que se requieren medidas más severas para sancionar a quienes inician incendios intencionales. Su apelación se intensificó tras la detención de un individuo que provocó un incendio en la Ruta 3, subrayando que las acciones actuales no son suficientes si las consecuencias siguen siendo devastadoras.

El gobernador enfatizó que aquellos que causen estragos en el medio ambiente deben enfrentar condenas severas y que la prevención de futuros desastres naturales es una necesidad urgente.