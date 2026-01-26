El Gobierno Anuncia Cambios en la UIF, Renaper y Transporte

El Gobierno argentino ha llevado a cabo importantes reestructuraciones en organismos esenciales como la UIF y la Secretaría de Transporte, marcando un nuevo rumbo en la administración pública.

Este lunes, el Poder Ejecutivo Nacional hizo oficial una serie de renuncias y nombramientos en organizaciones de gran relevancia institucional, según lo publicado en el Boletín Oficial. Estos cambios abarcan organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Renovación en la Unidad de Información Financiera

A través del Decreto 45/2026, se confirmó la renuncia de Paulo Starc a la UIF por motivos personales. Starc había asumido el cargo en abril de 2025 tras una audiencia pública. Según el Ministerio de Justicia, Ernesto Gaspari será su sucesor, aunque su designación aún está en trámite.

Transformaciones en la Secretaría de Transporte

En el ámbito económico, Luis Octavio Pierrini dejó su puesto como secretario de Transporte. El arquitecto Fernando Augusto Herrmann, con amplia experiencia en infraestructura y gestión administrativa, fue nombrado para ocupar el cargo a partir del 22 de enero de 2026. Este cambio se da en un momento crítico debido a las tensiones en la concesión de subsidios a empresas de transporte público, lo que ha llevado a dimisiones en Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura.

Intervenciones en ENARGAS y Renaper

Dentro del sector energético, la resolución 18/2026 notificó el cese de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS. Su sustituto será Marcelo Alejandro Nachon, quien asume en el marco de una intervención prorrogada hasta el 9 de julio de 2026.

Adicionalmente, el Decreto 33/2026 confirmó la renuncia de Pablo Luis Santos en la dirección del Renaper. A partir del 1° de febrero de 2026, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux tomará las riendas del organismo encargado de la emisión de documentos nacionales de identidad y pasaportes.