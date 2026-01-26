Tasas de Plazo Fijo: Lo que Ofrecen los Principales Bancos al Cierre de Enero 2026

Los ahorristas argentinos pueden aprovechar las atractivas tasas de interés que ofrecen los plazos fijos en pesos, convirtiéndolos en una opción segura y predecible para hacer crecer sus ahorros. Con la información diaria del Banco Central de la República Argentina, elegir la mejor alternativa nunca fue tan fácil.

Durante la última semana de enero, los plazos fijos siguen consolidándose como una de las opciones más valoradas por quienes buscan rendimientos estables. A continuación, te presentamos un resumen de las tasas de interés que ofrecen los principales bancos para depósitos a 30 días.

Tasas de Interés Actualizadas de los Principales Bancos

Las siguientes son las Tasas Nominales Anuales (TNA) estimadas para plazos fijos online, de acuerdo con los datos más recientes del BCRA al 26 de enero de 2026:

Banco de la Nación Argentina: 26 %

Banco Santander: 21 %

Banco de Galicia y Buenos Aires: 23 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25 %

Banco BBVA Argentina: 23 %

Banco Macro: 27,5 %

Banco Credicoop: 25 %

Banco ICBC: 23,5 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 23 %

Es importante mencionar que estas tasas se aplican a los depósitos realizados a través de canales digitales, tanto para clientes existentes como para nuevos clientes. Además, algunos bancos alternativos ofrecen tasas aún más competitivas, superando frecuentemente el promedio del mercado.

Consejos para Invertir en Plazos Fijos

Si estás considerando abrir un plazo fijo, aquí algunos consejos valiosos:

Maximiza Tus Rendimientos

Almacenar dinero en casa no te generará ganancias. Un plazo fijo no solo asegura tu capital, sino que también te permite ganar intereses desde el primer día.

Compara Diversas Opciones

Las tasas de interés pueden variar significativamente entre bancos. Asegúrate de informarte sobre las diferencias entre las tasas para clientes y no clientes.

Evalúa Diferentes Plazos

Si bien este artículo se centra en plazos de 30 días, considera opciones más largas. Los depósitos a 60 o 90 días suelen ofrecer tasas más atractivas, así que consulta las condiciones antes de decidir.

Revisar Ofertas Especiales

Many banks have promotional rates for new clients. Aprovechar estas oportunidades puede incrementar considerablemente tus rendimientos.

Monto de Inversión

Generalmente, a mayor monto depositado, mayor es la tasa de interés. El mínimo requerido para abrir un plazo fijo suele ser de $1,000.

Más Aspectos Importantes a Considerar

Los plazos fijos se pueden constituir en pesos o en dólares, pero ten en cuenta que las tasas para ambas divisas son diferentes. Es fundamental invertir en plazos fijos cuando estés seguro de que no necesitarás esos fondos, ya que el capital quedará inmovilizado hasta su vencimiento.

Además, algunos plazos fijos son compensables, lo que puede ofrecerte mayor flexibilidad a la hora de trasladar tus fondos entre entidades. Sin embargo, asegúrate de tener claro si tu depósito está sujeto a esta modalidad y verifica la tasa en distintas entidades antes de tomar una decisión.