Inhabilitan a conductora en Córdoba por maniobra peligrosa en Altas Cumbres

Un incidente de conducción imprudente en las Altas Cumbres ha puesto de manifiesto el impacto real que pueden tener los videos virales. No solo se trata de un hecho aislado, sino de una cadena de consecuencias legales que se extenderán en el tiempo.

El pasado 11 de enero, un video que circuló en redes sociales mostró a una camioneta Renault Koleos blanca realizando maniobras peligrosas en la Ruta Provincial 34, entre los kilómetros 77 y 87, cerca de El Cóndor. La grabación evidenció adelantamientos prohibidos en una doble línea amarilla, así como en curvas de alto riesgo, lo que enseguida llamó la atención de las autoridades.

Acciones Legales Inmediatas

Ante la gravísima situación, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Seguridad de Córdoba tomó cartas en el asunto y decidió inhabilitar la licencia de la conductora, una mujer de 78 años de San Luis, quien ya tenía un historial de seis infracciones, de las cuales cinco fueron calificadas como “muy graves”.

Un Nuevo Marco Legal

La denuncia por conducción peligrosa fue presentada ante la Justicia Penal Contravencional, tal como establece la reciente modificación de la Ley Provincial de Tránsito. Este cambio legislativo resalta que las infracciones no solo se traducen en multas, sino que pueden acarrear consecuencias más serias como la pérdida de la licencia, sanciones penales y colaboraciones entre provincias.

Alcance Nacional de las Sanciones

La inhabilitación no se limita a Córdoba. El director de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Rizzotti, se puso en contacto con su par de San Luis, extendiendo así la sanción a esa provincia. Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encargó de actualizar la información en el RENAT, lo que impide conducir en cualquier parte del país.

“El objetivo es claro: dar un mensaje contundente a la sociedad. Las conductas temerarias que ponen en riesgo la vida propia y la de terceros no serán toleradas”, enfatizó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Innovaciones Tecnológicas en Control de Tránsito

Quinteros también destacó que la actualización de la Ley de Tránsito incorpora herramientas tecnológicas para controlar situaciones como el exceso de velocidad, los adelantamientos indebidos y el manejo bajo efectos del alcohol, entre otras. Esta modernización busca mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

Responsabilidades de los Conductores

Las autoridades subrayan que el titular del vehículo es responsable de las acciones de los conductores, independientemente de si estaba al volante. En esta era digital, los registros de video pueden ser utilizados como prueba en un potencial juicio. Actuar imprudentemente al volante ya no es una cuestión de mera negligencia; representa un camino directo hacia graves implicaciones legales.