Fintech al Asalto: Nuevas Propuestas de Billeteras Virtuales y Cuentas Sueldo en Diputados

Los debates legislativos encendidos entre bancos y billeteras virtuales por la reforma en cuentas sueldo se intensifican. Con un nuevo impulso del bloque PRO, se busca revivir el artículo que permitiría el pago de salarios a través de plataformas digitales, reafirmando la elección de los ciudadanos.

La lucha por la incorporación de medidas que modernicen el sistema de pagos en Argentina se reaviva, especialmente tras el anuncio del bloque de diputados del PRO, a cargo de Cristian Ritondo. Se ha propuesto la reincorporación del artículo 35 del proyecto de Modernización Laboral. Este artículo, que habilita el uso de billeteras digitales para el pago de salarios, fue eliminado durante su debate en la Cámara de Senadores.

El apoyo de la Cámara Argentina Fintech

La Cámara Argentina Fintech, que previamente defendió la medida en el Senado, ha emitido un pedido urgente para que esta discusión se retome en la Cámara baja. Mariano Biocca, director de la Cámara, argumenta que lo que demanda la población es precisamente lo que se busca regular: “La gente ha optado por las billeteras en su vida diaria”, subrayó durante su intervención en la radio cordobesa Punto a Punto.

Datos Reveladores sobre el Uso de Billeteras Virtuales

Biocca sustentó su postura con datos impactantes: el 80% de los argentinos mayores de 16 años utilizan diariamente una billetera virtual. Además, aproximadamente 800 millones de transferencias electrónicas se realizan al mes, donde estas plataformas están involucradas al menos en una de las partes. Esto evidencia un cambio en la preferencia de los consumidores hacia soluciones digitales.

Regulación y Seguridad en el Nuevo Sistema

El artículo que se discute no plantea una apertura abrupta. Propone que los trabajadores puedan optar por recibir sus salarios en bancos tradicionales o en “proveedores de servicios de pago” autorizados por el Banco Central. Esto garantiza que la regulación y supervisión permanezcan bajo el control del BCRA, lo que, según Biocca, es un paso positivo hacia la modernización.

Reacciones del Sector Bancario

A pesar de su naturaleza restringida, los senadores decidieron retirar este artículo tras la presión de cámaras empresariales como ADEBA y ABA, que argumentaron que las billeteras no brindan las mismas garantías que el sistema bancario. Sin embargo, Biocca refutó estas afirmaciones, afirmando: “Las billeteras cumplen con estándares de seguridad tan altos como los bancos”.

Beneficios Económicos para los Usuarios

Desde una perspectiva económica, la elección de las billeteras virtuales se vuelve atractiva. Mientras que las cuentas sueldo en bancos no generan interés, las billeteras ofrecen tasas anuales que van del 23% al 26%, incentivando a muchos trabajadores a transferir su salario a estas plataformas inmediatamente después de recibirlo.

Un Banco Sin Incentivos

Biocca cuestionó el sentido de un sistema que obliga a los trabajadores a realizar un proceso complicado para acceder a su dinero. “La pregunta es, ¿por qué obligar a generar un circuito que no responde a lo que la gente realmente elige?”, enfatizó, utilizando una metáfora de automovilismo para ilustrar la ineficiencia del proceso actual.

La Digitalización como Motor de Formalización

El representante de la industria fintech refutó la noción de que el uso de billeteras virtuales fomente la informalidad laboral. Según su perspectiva, un mayor uso de plataformas digitales puede contribuir a la formalización de la economía. “La digitalización permite que más personas accedan al crédito, lo que impulsa la inclusión financiera”, apuntó Biocca.

Un Debate Crucial para la Modernización

La eliminación del artículo 35 reabre el debate sobre la necesidad de avanzar hacia un marco regulador que no sólo promueva la competencia, sino que también se ajuste a las realidades del cotidiano argentino. Según la Cámara Argentina Fintech, un 90% de los ciudadanos creen que deberían poder escoger dónde cobrar su sueldo.

Biocca concluyó refiriéndose a la resistencia de los bancos: “En lugar de frenar a los usuarios, deberían enfocarse en valorizar sus servicios para evitar que busquen alternativas”. La batalla por las cuentas sueldo continúa, con el futuro de la legislación y de las fintech en juego.