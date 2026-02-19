Hallan el cuerpo de Sofía Devries, desaparecida en Puerto Madryn durante un buceo

La comunidad de Puerto Madryn se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, una joven de 23 años que desapareció durante una inmersión de buceo el lunes pasado.

El Hallazgo del Cuerpo

Este miércoles, la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo de Sofía a 20 metros de profundidad, en la misma zona donde se realizó la inmersión con su grupo. La búsqueda se mantuvo en este lugar debido a la baja visibilidad registrada a esa profundidad.

Detalles de la Inmersión

La joven, que estaba en proceso de certificación para convertirse en buzo, se encontraba acompañada por su novio, Leonardo Alonso, quien estuvo presente en el momento del incidente. Según las declaraciones, Sofía experimentó dificultades para ascender desde los 25 metros, lo que llevó a su pareja y a los otros buzos a intentar localizarla sin éxito.

Investigación en Curso

Las autoridades judiciales de Chubut, bajo la conducción del fiscal Alex Williams, han comenzado una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a la desaparición de Sofía. Se está evaluando si hubo alguna falta en los procedimientos de seguridad que pudiera haber contribuido a la tragedia.

Entrevistas y Recopilación de Información

Hasta el momento, no se han presentado imputaciones y se están realizando entrevistas con todas las personas involucradas en la actividad de buceo. Se busca determinar si existió alguna conducta negligente que pudiera ser penalizada.

El Impacto en la Comunidad

Sofía, oriunda de Moreno, era estudiante de Comunicación Social y Relaciones Públicas, y también había cursado Administración de Empresas. Su pasión por el buceo la llevó a Puerto Madryn, donde junto a su pareja compartieron un emprendimiento relacionado con fertilizantes orgánicos.

Un Último Mensaje

Leonardo, visiblemente angustiado, expresó en redes sociales su deseo de encontrarla: “Sofía es mi mujer, mi compañera. Quiero encontrarla”.

Condiciones del Inmersión

El día del descenso, las condiciones climáticas habían sido desfavorables por la mañana, lo que llevó a la decisión de esperar para inmersarse. Sin embargo, una vez que las condiciones mejoraron, el grupo decidió continuar. Los reportes indican que, a pesar de ser posible realizar la inmersión, la visibilidad podía ser muy limitada.

Asistencia a las Víctimas

Además de Sofía, tres buzos más necesitaron asistencia médica, incluyendo a su instructor y a sus amigos, quienes fueron tratados en una cámara hiperbárica tras sufrir descompensaciones.

Operativo de Búsqueda

El operativo de búsqueda se activó rápidamente después de que se notificara a la Prefectura, que envió buzos tácticos y tecnología de exploración subacuática para localizar a la joven. El esfuerzo culminó con el triste hallazgo de su cuerpo este mediodía.