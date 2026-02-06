Fiscal Federal Solicita Avanzar en Investigaciones contra Caputo, Sturzenegger y Macri por Acuerdo con el FMI

El Fiscal Picardi Apela el Archivado del Caso Macri y Exige Indagatorias

La controversia por el acuerdo con el FMI en 2018 vuelve a tomar protagonismo, ya que el fiscal federal Franco Picardi ha decidido apelar la decisión que archivó las denuncias contra el ex presidente Mauricio Macri y altos funcionarios de su gobierno. La trama se complica al considerar que hay razones suficientes para llamar a indagatoria a los involucrados.

Un Nuevo Capítulo en el Caso del Acuerdo con el FMI Franco Picardi, fiscal federal, ha presentado una apelación tras el archivo de las denuncias que involucraron al ex presidente Mauricio Macri y a dos de sus ministros, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Estos funcionarios, actualmente formando parte del gabinete de Javier Milei, están bajo el escrutinio por el controvertido acuerdo firmado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ascendió a 57.100 millones de dólares.

Las Implicaciones de la Apelación En su dictamen, Picardi expresó que “existe una posible plataforma criminal” que debe ser investigada más a fondo. Aunque no solicitó de manera formal las indagatorias, sí considera que hay motivos para citar a los mencionados a presentar su defensa ante la Justicia. La próxima decisión corresponderá a la Cámara Federal, que debe determinar si confirma el archivo de la causa o si se reabre la investigación.

Cargos en el Punto de Mira El escándalo no solo afecta a Macri; también involucra a Caputo y Sturzenegger, ex presidentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la firma del acuerdo. Aunque el gobierno de Milei se había constituido como querellante en este caso, recientemente se retiró del expediente, generando aún más incertidumbre sobre la continuidad del proceso judicial.

¿Qué Dijo la Jueza sobre el Caso? La jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa, argumentando que no se cometió delito alguno y que el acuerdo con el FMI era una cuestión política. Sin embargo, esta resolución ha sido cuestionada por Picardi, quien sostiene que hay elementos que no fueron debidamente examinados. “No se advierte la acreditación de elementos que permitan afirmar la existencia de un propósito deliberado de defraudar al Estado”, sostuvo Capuchetti. Aun así, Picardi asegura que la decisión de archivar la causa fue prematura y ha solicitado que se revisen los elementos de prueba que fueron ignorados.

Irregularidades y Potencial Fraude Según el fiscal, el acuerdo con el FMI violó normas constitucionales y legales que regulaban su procedimiento. Picardi resaltó que el acuerdo fue considerado insostenible y que las acciones de los funcionarios involucrados podrían haber generado un perjuicio al Estado por aproximadamente 29.618 millones de dólares. Este nuevo giro abre la puerta a la posibilidad de que se investigue más a fondo la fuga de capitales y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el BCRA, las cuales pueden haber estado viciadas.