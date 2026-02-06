Descuentos de hasta el 30% en nafta y gasoil en febrero de 2026

Las principales entidades bancarias de Argentina han lanzado increíbles promociones para la carga de combustibles durante este mes, con descuentos que oscilan entre el 10% y el 30%. ¡No te pierdas la oportunidad de ahorrar en cada carga!

Los descuentos aplican en estaciones de servicio a lo largo del país y son válidos para marcas reconocidas como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Cabe destacar que los porcentajes de rebaja y los límites de reintegro dependen del banco y el día de la semana en que se realice la carga.

Beneficios exclusivos en combustibles para febrero de 2026

Estos beneficios son especialmente relevantes para contrarrestar el reciente aumento en los precios de las naftas y el gasoil, impulsado por un incremento en los impuestos durante el segundo mes del año.

Beneficios del Banco Nación para Carga de Combustibles

El Banco Nación se destaca con un atractivo 30% de descuento en la carga de combustible cada viernes de febrero, válido en estaciones de YPF, Shell y Axion. Para aprovechar esta oferta, utiliza tarjetas de crédito Visa o Mastercard de BNA o realiza el pago a través de MODO con su app.

Domingos con Descuentos del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ofrece un 10% de descuento en las cargas realizadas los domingos en estaciones de YPF, Puma, Shell y Axion. Se permite un reintegro mensual de hasta $10.000 por cliente, utilizando QR de MODO o tarjeta de crédito de Visa y Mastercard a través de la App Ciudad.

Descuentos del Banco Galicia: Ahorros Todos los Lunes

El Banco Galicia también se suma a las promociones, ofreciendo un ahorro del 10% para todos los lunes de febrero. No obstante, los clientes de Galicia Éminent pueden disfrutar de un 15% de descuento. El límite de reintegro es de $10.000 y $15.000 respectivamente, válido entre el 02 y el 23 de febrero, aplicando QR de MODO desde la app Galicia.