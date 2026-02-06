Descuentos de hasta el 30% en nafta y gasoil en febrero de 2026

¡Aprovecha las Ofertas de Combustibles en Febrero de 2026! Descuentos de Hasta el 30%
Las principales entidades bancarias de Argentina han lanzado increíbles promociones para la carga de combustibles durante este mes, con descuentos que oscilan entre el 10% y el 30%. ¡No te pierdas la oportunidad de ahorrar en cada carga!
Los descuentos aplican en estaciones de servicio a lo largo del país y son válidos para marcas reconocidas como YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy. Cabe destacar que los porcentajes de rebaja y los límites de reintegro dependen del banco y el día de la semana en que se realice la carga.
Estos beneficios son especialmente relevantes para contrarrestar el reciente aumento en los precios de las naftas y el gasoil, impulsado por un incremento en los impuestos durante el segundo mes del año.
Beneficios del Banco Nación para Carga de Combustibles
El Banco Nación se destaca con un atractivo 30% de descuento en la carga de combustible cada viernes de febrero, válido en estaciones de YPF, Shell y Axion. Para aprovechar esta oferta, utiliza tarjetas de crédito Visa o Mastercard de BNA o realiza el pago a través de MODO con su app.
Domingos con Descuentos del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ofrece un 10% de descuento en las cargas realizadas los domingos en estaciones de YPF, Puma, Shell y Axion. Se permite un reintegro mensual de hasta $10.000 por cliente, utilizando QR de MODO o tarjeta de crédito de Visa y Mastercard a través de la App Ciudad.
Descuentos del Banco Galicia: Ahorros Todos los Lunes
El Banco Galicia también se suma a las promociones, ofreciendo un ahorro del 10% para todos los lunes de febrero. No obstante, los clientes de Galicia Éminent pueden disfrutar de un 15% de descuento. El límite de reintegro es de $10.000 y $15.000 respectivamente, válido entre el 02 y el 23 de febrero, aplicando QR de MODO desde la app Galicia.