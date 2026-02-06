Madres del Dolor se opone a la venta de alcohol en River y fortalecen controles en el área

El Regreso del Alcohol al Monumental: Controversia y Precauciones a la Vista

La inminente prueba de venta de alcohol en el estadio de River Plate ha generado un fuerte debate en la sociedad. Familias de víctimas de siniestros viales expresan su preocupación por los posibles riesgos que esta acción conlleva.

La Asociación Madres del Dolor, compuesta por familiares que han sufrido la pérdida de seres queridos en accidentes de tráfico y actos violentos, ha manifestado su inquietud ante la nueva iniciativa de River. La organización considera que la autorización de venta de alcohol en el estadio, a partir de un partido contra Tigre el próximo sábado, representa un riesgo notable para la seguridad pública.

Detalles del Ensayo de Venta de Alcohol

River Plate comenzará a vender alcohol por primera vez en 25 años, con «fuertes restricciones». La venta se limitara a dos unidades por persona, a un precio de $7.000 por lata de medio litro. La compra se realizará exclusivamente a través de RiverID y estará disponible solo para mayores de 18 años, con una compra que debe hacerse hasta ocho horas antes del inicio del partido.

La Opinión de las Madres del Dolor

La asociación, que ha liderado la lucha por la Ley de Alcohol Cero, aprobada en 2023 pero no completamente implementada, ha emitido un comunicado criticando el plan: «Nos preocupa la decisión de permitir la venta de alcohol en el estadio de River, que habría miles de personas de salida, muchas de las cuales serían conductores», advirtieron.

Además, cuestionaron los métodos de control: «¿Cómo se garantizará el cumplimiento del límite de consumo? ¿Qué medidas se implementarán para prevenir excesos?». La organización propone, en consecuencia, la implementación de controles de alcoholemia reforzados en las áreas circundantes al estadio.

Compromisos del Gobierno de la Ciudad

Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), se ha anunciado que se intensificarán los controles de tránsito en los alrededores del estadio durante esta prueba piloto. La Secretaría de Tránsito confirmó que incrementarán esfuerzos para asegurar una conducción responsable y prevenir incidentes.

«Frente a la prueba e implementación de esta venta, se deberán aplicar controles más estrictos y visibles», indicaron las autoridades. «La compra de alcohol en el estadio estará monitoreada y se limitará a sectores controlados», añadieron.

Construyendo un Entorno Seguro

La venta de alcohol se realizaría exclusivamente en áreas designadas, como los Palcos 360, espacios de hospitalidad y Espacios Quilmes. Estos sectores contarán con acceso restringido, asegurando la trazabilidad de cada compra mediante la obligación de adquirir las bebidas con RiverID.

La regulación de este ensayo está diseñada para equilibrar el disfrute de los espectadores con la seguridad pública, garantizando que estos eventos se lleven a cabo de manera ordenada y segura.