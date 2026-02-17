Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, bajo la mira de la ONU por adopciones irregulares de niños indígenas

Un panel de expertos de la ONU ha solicitado investigaciones exhaustivas sobre la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, en el marco de unas alarmantes acusaciones relacionadas con adopciones ilegales de niños indígenas.

La ONU ha pedido aclarar el destino de al menos 80 menores que fueron internados en un centro de acogida, el Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras fue directora brevemente en 1982.

Adopciones cuestionadas

Expertos de la ONU expresaron su profunda preocupación ante la falta de investigaciones adecuadas sobre la posible implicación de autoridades estatales en procesos de adopción que habrían vulnerado derechos fundamentales. Aseguran que las madres de estos niños no han recibido el reconocimiento ni las reparaciones necesarias.

Prácticas ilegales en el foco

Las posibles irregularidades incluirían fraudes en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos y presiones a los padres biológicos, que no habrían otorgado un consentimiento informado.

Consuelo Porras en el centro de la controversia

La actual gestión de Porras como fiscal general ha sido marcada por la polarización. Desde su nombramiento en mayo de 2018, su figura ha sido objeto de críticas constantes por supuestamente obstaculizar investigaciones sobre corrupción y por su cercanía a figuras políticas cuestionadas, como el expresidente Alejandro Giammattei.

Ambiente electoral tenso

A medida que se acercan las elecciones, Porras se ha postulador para un cargo en la Corte Constitucional, pero ha enfrentado rechazos debido a la falta de apoyo. Durante 2023, su figura generó protestas masivas exigiendo su renuncia debido a acusaciones de irregularidades en su administración.

Corrupción y derechos humanos en la agenda

Estados Unidos ha incluido a Porras en su lista de actores corruptos, resaltando su obstrucción a investigaciones anticorrupción. Además, líderes internacionales han manifestado su preocupación por la aparente utilización de herramientas judiciales para socavar el estado de derecho en el país.

Control de la justicia y críticas

Desde su llegada al cargo, su administración ha enfrentado acusaciones de usar la Fiscalía para criminalizar a quienes buscan justicia, incluidas figuras como Thelma Aldana, su predecesora, quien ha tenido que exiliarse por cargos penales. Activistas y sectores de la sociedad civil han criticado fuertemente su gestión, alegando un alarmante deterioro en los derechos humanos y la justicia en el país.

Una historia en desarrollo

A medida que las investigaciones avanzan, Porras continúa defendiendo su trabajo, asegurando que la lucha contra la corrupción ha sido su prioridad. Sin embargo, los cuestionamientos y la presión internacional podrían ponerla en una posición cada vez más difícil al cierre de su mandato.